M. Djerad inspecte le chantier du nouveau stade : L’ère de l’importation tous azimuts est révolue

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné hier à Oran que «l’ère de l’importation tous azimuts est révolue», et que la nouvelle politique du gouvernement s’appuie sur l’encouragement de la production nationale.

«Il n’est plus question d’importer tout et n’importe quoi», a déclaré M. Djerad en marge de sa visite au chantier du nouveau stade olympique d’Oran (40.000 places), mettant l’accent sur les orientations de la nouvelle politique qui s’appuie sur l’encouragement de la production nationale et la rationalisation des dépenses, a-t-il dit.

Instruisant l’entreprise chargée de la réalisation de la pelouse du stade à produire le gazon et les substrats localement, le premier ministre a estimé qu' «il n’est plus question de rester dépendant des entreprises étrangères pour des articles que nous pouvons produire chez nous». Le Premier ministre avait, dans le précédent point de sa visite au niveau du CHU d’Oran, mis l’accent sur les changements profonds que la nouvelle politique compte opérer pour bâtir «la nouvelle Algérie», et dira que «la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus est survenue dans un moment de rupture et d'un nouveau départ pour un système politique et économique fondé sur de bonnes bases».

7 millions de masques disponibles chaque semaine

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé hier à Oran, la fourniture de 7 millions de masques de protection par semaine afin de permettre aux citoyens de se prémunir contre le coronavirus. «L’Etat va fournir 7 millions de masques de protection par semaine», a déclaré M. Djerad au niveau du centre hospitalo-universitaire Dr-Benzerdjeb, dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectue dans la wilaya d’Oran, soulignant que «ce moyen permet de se prémunir contre toute infection éventuelle du coronavirus». Le Premier ministre a exhorté, à l’occasion, l’ensemble des citoyens à poursuivre le port du masque de protection jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, pour «vaincre» le coronavirus. Abdelaziz Djerad estime, à ce sujet, que «c'est une affaire de responsabilité individuelle et collective» et qu'il appartient à l’ensemble des citoyens de respecter les mesures préventives pour se protéger et protéger leurs familles, saluant les équipes médicales qui assurent avec dévouement leur mission et devoir professionnel.