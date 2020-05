Le Premier ministre à Oran et Relizane : «La mobilisation de tous est indispensable pour en finir avec le covid-19»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, hier, une visite de travail dans la wilaya d'Oran, accompagné d'un nombre de ministres. Au cours de sa visite à l’Établissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er-Novembre 1954 d’Oran, M. Djerad a suivi un exposé sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans la wilaya, ainsi que les mesures préventives prises contre sa propagation et les conditions de prise en charge des cas confirmés.

Dans une allocution prononcée devant les représentants du corps médical, le Premier ministre a indiqué que les réformes envisagées dans plusieurs domaines doivent s’appuyer sur la ressource humaine. «Parmi les enseignements qu’on peut tirer de cette crise est que la réforme de notre système politique, éducatif ou de santé, doit s’appuyer sur la ressource humaine, qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays», a-t-il indiqué. M. Djerad a rappelé que le développement auquel sont parvenus certains pays s’est fait non pas seulement grâce à leur richesse financière ou énergétique, mais surtout grâce à leurs systèmes éducatif et sanitaire de haut niveau.

Il a insisté sur l’importance des capacités organisationnelles d’un pays, notamment aux plans politique, économique et sanitaire. Le Premier ministre a indiqué que l’Etat a mis en place un plan de lutte contre le coronavirus impliquant tous les secteurs. Il a, en outre, insisté sur l'indispensable mobilisation de tous les Algériens à tous les niveaux pour en finir avec le coronavirus dans un futur proche.

«Si on veut en finir avec ce virus dans un futur proche, il faut mobiliser l’ensemble des Algériens et à tous les niveaux», a déclaré M. Djerad. Le Premier ministre a salué, à l’occasion, «l’entraide et la solidarité dont a fait preuve le peuple algérien en cette conjoncture, en maintenant la cohésion nationale». «Nous devons nous organiser pour décoller sur des fondements à même d'assurer une assise solide au secteur médical», a souligné Abdelaziz Djerad, rappelant les dernières décisions de la présidence de la République et du gouvernement, notamment en ce qui concerne la révision de la structure économique du pays et également dans le domaine social. M. Djerad a insisté, à ce propos, sur la nécessité de revoir les systèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le développement souhaité en mettant l’homme au cœur de ce dispositif.

«A l’avenir, on doit se concentrer sur ces deux systèmes et travailler pour les réformer en se basant sur l'élément humain de manière fondamentale», a-t-il déclaré, faisant savoir que «les pays qui se sont développés n’ont pas réalisé cela par leurs moyens matériels et énergétiques seulement mais en s’appuyant également sur les systèmes éducatif et sanitaire de haut niveau».

De son côté, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a salué les efforts déployés dans tous les secteurs pour faire face à la situation pandémique, estimant que le système de la santé, et «malgré les dysfonctionnements, a réussi à éviter le scénario italien. Concernant l’état de la situation actuel, le ministre a souligné que la mobilisation et les démarches élaborées ont contribué à réduire l’ampleur des dégâts. Il a expliqué que la hausse des nouveaux cas est liée à l’augmentation des diagnostics du Covid 19 à travers 20 sites. Il a insisté sur la nécessité du port du masque comme mesure barrière indispensable pour réduire les risques de contamination. «L’expérience dans certains pays a démontré que le port du masque est plus que nécessaire», a affirmé le ministre.

A noter que l'établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre-1954 d'Oran a enregistré, depuis le début de la pandémie, la sortie de 74 patients, atteints de Covid 19, après confirmation de leur rétablissement total suite à leur traitement par le protocole «d'hydrox chloroquine», validé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Amel Saher/Aps

-------------------------------

Le confinement sanitaire prolongé de 15 jours



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier à Oran, la prolongation du confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. M. Djerad a indiqué, lors de son intervention sur les ondes de Radio Oran régionale, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, qu’après consultation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Gouvernement a décidé de prolonger le confinement sanitaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 15 mai en cours. Il a indiqué que cette procédure entre dans le cadre des mesures prises pour mettre fin à l’épidémie. Elle a été prise dans l’intérêt des citoyens, a-t-il expliqué. M. Abdelaziz Djerad a affirmé que la situation épidémiologique, jusqu’à aujourd’hui, est «de bon augure, car nous maîtrisons cette épidémie et son évolution».

«Il est vrai que le nombre de cas est en augmentation, mais il y a des compétences qui y font face et qui ont permis à l’Algérie d'être parmi les premiers pays à introduire une méthodologie sanitaire à même de faire face rapidement à l’épidémie». Le Premier ministre a exprimé son optimisme sur la situation de la propagation du coronavirus, mais a, cependant, averti que «nous ne sommes pas à la fin de l’épidémie», ce qui nécessite, a-t-il insisté, «le respect des mesures de prévention et d'éviter les comportements qui peuvent causer un retour en arrière».

Après avoir réitéré l'impératif de refonder le système de santé, M. Abdelaziz Djerad a souligné néanmoins que le secteur dispose de «nombreux points positifs, dont une élite médicale de haut niveau, ainsi qu’une harmonie qui a donné de la force à la lutte contre l’épidémie, s'appuyant sur des bases scientifiques et académiques et non pas aléatoires». Abordant, par ailleurs, les marques de solidarité nationale des citoyens durant cette crise, le Premier ministre a déclaré que «cela n’est pas étranger au peuple algérien», soulignant que la solidarité n’est pas dans les choses matérielles uniquement, mais également dans la sensibilisation des citoyens sur la prévention contre cette épidémie.

«Le concept moral est à la base de la lutte contre l’épidémie en cette période», a-t-il ajouté. Pour rappel, le confinement sanitaire avait déjà été prolongé, ainsi que toutes les mesures de prévention, pour une durée supplémentaire de 15 jours, du 30 avril dernier au 14 mai en cours.