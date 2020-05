Ministres arabes de la Culture : Mme Bendouda participe à une conférence extraordinaire

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a participé lundi à une conférence extraordinaire des ministres arabes de la Culture, convoquée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a indiqué un communiqué du ministère. Tenue par visioconférence, la conférence a été l'occasion pour la ministre de présenter «les actions initiées par l'Algérie pour relancer l'activité culturelle à travers le monde virtuel», à la lumière de la crise sanitaire actuelle, ainsi que les activités culturelles et artistiques programmées et les conférences virtuelles sur les plateformes de communication, en sus des «mesures prises à l'effet d'accompagner les artistes» impactés par la pandémie, lit-on dans le communiqué. A cette occasion, la ministre de la Culture a présenté des propositions et des avis sur «la nécessité de créer des plateformes culturelles électroniques pour la diffusion et la distribution du contenu culturel arabe».

La conférence a vu la participation du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit, des ministres des pays arabes et d’un représentant de l'UNESCO.