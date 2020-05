OMS : Des directives pour la réouverture des écoles

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié lundi dernier une batterie de conseils pour la réouverture des écoles : tout nettoyer, écarter les tables de classe d'un mètre, élaborer une politique scolaire sur le port d'un masque ou d'un couvre-visage.

S'agissant des pratiques quotidiennes à l'école, l'OMS prône une hygiène des mains appropriée alors que les salutations sans contact doivent être privilégiées. Il s'agit aussi de prévoir un nettoyage quotidien régulier de l'environnement scolaire, y compris des toilettes, avec de l'eau et du savon/détergent et du désinfectant. Elle recommande également le port du masque «si nécessaire», en élaborant une politique scolaire sur le port d'un masque ou d'un couvre-visage, conformément aux orientations nationales ou locales. Sur le volet de la distanciation physique à l'école, l'agence onusienne plaide pour le maintien d'une distance d'au moins un mètre entre toutes les personnes présentes à l'école. Cela passe aussi par l'augmentation de l'espace entre les bureaux (au moins un mètre entre les bureaux). Il s'agit aussi d'échelonner les récréations et les pauses déjeuner.

L'OMS demande également de limiter le mélange des classes lors des activités scolaires et extrascolaires. Par exemple, les élèves d'une classe resteront dans une salle de classe tout au long de la journée, tandis que les enseignants se déplacent d'une salle de classe à l'autre.

Il y a aussi la possibilité d'élargir l'emploi du temps d'une école. Certains élèves et enseignants pourraient ainsi être présents le matin, d'autres l'après-midi, d'autres encore le soir. «Envisager d'augmenter le nombre d'enseignants, si possible, pour permettre de réduire le nombre d'élèves par classe (si des places sont disponibles)», note l'agence onusienne.