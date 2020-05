ONU : Le télétravail prolongé au 30 juin pour le personnel du siège

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a décidé lundi dernier de prolonger les dispositions actuelles en matière de télétravail au siège de l'ONU à New York jusqu'au 30 juin. «Après avoir consulté la haute direction et nos services médicaux au sujet de la situation du Covid-19, j'ai décidé de prolonger les dispositions de télétravail actuels à notre siège jusqu'au 30 juin 2020. Nous continuerons à examiner ces mesures et fournirons un préavis s'il devait y avoir un assouplissement ou bien une nouvelle extension», a déclaré le chef de l'ONU dans une lettre à tout le personnel travaillant au siège des Nations Unies à New York. Pendant ce temps, l'Equipe des politiques d'urgence, avec les conseils du Groupe des opérations de crise, est en train de finaliser un plan pour un retour progressif dans les bâtiments dès que la situation sera redevenue sûre, a indiqué M. Guterres.