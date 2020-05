Rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger : Le dossier à l'étude

Le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, a déclaré hier à Alger que «le dossier de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, est en étude actuellement au niveau du Premier ministère». Cette déclaration a été faite lors d'une cérémonie présidée en compagnie du ministre des Transports, Abdelkader Chiali, pour l'acheminement d'un don de 11 tonnes de denrées alimentaires vers la France à partir de l'aéroport international Houari-Boumediène d'Alger. Le secrétaire d'Etat a salué ce geste de solidarité ainsi que «les efforts colossaux consentis par Air Algérie, les hommes d'affaires et les institutions de l'Etat» pour permettre aux Algériens établis en France «d'observer le Ramadhan dans de meilleures conditions et dans l'esprit de l'entraide et de la solidarité». Ce don est constitué de produits alimentaires, d'eau minérale et de dattes, acheminé par Air Algérie sera attribué aux habitants de Marseille, Nice, Grenoble, Montpellier, Saint-Etienne et Lyon où il y a une forte concentration de la communauté algérienne. Outre les denrées alimentaires, 200 exemplaires du Coran seront également distribués dans les mosquées de ces régions, ajoute M. Bladehane qui a rappelé qu'en dépit de la fermeture de l'espace aérien, «l'Algérie a pu rapatrier 746 dépouilles d'Algériens décédés». Le secrétaire d'Etat a également supervisé l'arrivée de 21 dépouilles. M. Bladehane a déclaré que des hommes d'affaires à l'étranger ont fait un don d’un lot de matériel médical. En leur présentant ses remerciements, M. Bladehane a expliqué que ce don «reflète l'esprit d'entraide ancré dans les us et coutumes de peuple». Par ailleurs, le directeur général de la filiale Air Algérie cargo, Rabah Midou, a déclaré qu'Air Algérie poursuit les opérations d'importation et d'exportation de marchandises, notamment des dattes avec plus de 1.200 tonnes depuis le début de la pandémie et la suspension du transport aérien et maritime. Il s'agit également de l'importation de 875 tonnes, dont 392 tonnes de produits pharmaceutiques.

Tahar Kaidi