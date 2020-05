M. Benbouzid : «L’Algérie a évité le pire»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a affirmé, mardi à Oran, que l’Algérie a évité le pire grâce à l’adoption de protocoles de traitements efficaces et à la mobilisation de tous les secteurs confondus, à leur tête celui de la Santé.

S’adressant aux professionnels de la santé à l’EHU d’Oran, dans le cadre de la visite du Premier ministre, Abdelaziz Djerad dans la wilaya, le ministre de la Santé a déclaré : «nous avons réussi. Vous avez tous réussi à éviter à notre pays un scénario catastrophe». «Je vous rappelle les frayeurs que nous avons eu du spectre de l’Italie, des services de réanimation saturés, l’extrême taux de mortalité. Nous en sommes loin grâce à votre professionnalisme et dévouement exemplaires», a souligné le ministre. Il a ajouté que l'Algérie est «dans une situation de maîtrise grâce aux différentes démarches entreprises et de protocole de traitement efficace ainsi qu’à la mobilisation totale du secteur de la Santé». Et d'ajouter : «Les chiffres des nouveaux cas confirmés annoncés chaque jours, pourraient inquiéter la population, mais c’est grâce à l’augmentation des sites de prélèvement (au nombre de 20 actuellement sur la plan national) que nous enregistrons beaucoup plus de cas que durant les premières semaines». Pour lui, le plus important est le nombre de décès qui est à moins de 10 décès depuis quelque temps, et le nombre de personnes en réanimation qui est à moins de 20 personnes à l’échelle nationale, «alors que l’état a assuré 6.000 lits de réanimation», a fait savoir M. Benbouzid. «Toutefois, il faudrait rester vigilant quant à l’apparition de nouveaux foyers, et pour faire face, il est indispensable de se protéger et mettre des bavettes. J’exhorte la population à le faire, même de fabrication artisanale, en respect des mesures de protection», a-t-il conclu.

------------------------------

L’information est gérée dans la transparence totale

Le ministre de la Santé et de la Population, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé mardi à Oran que l'information relative à la crise sanitaire est gérée dans «la transparence totale». Dans un message adressé aux professionnels de la santé, au CHU d’Oran, le ministre a déclaré que s’agissant de la crise sanitaire, l'information est gérée dans «une transparence totale» et que les chiffres communiqués sur le nombre d’infection au covid19 sont «réels». Le ministre de la Santé a affirmé que cette crise sanitaire a été une occasion pour concrétiser la numérisation du secteur de la Santé, notamment avec la mise en place de la plateforme numérique qui met en ligne toutes les données concernant l’évolution de la pandémie dans les 48 wilayas.

M. Djerad a félicité les équipes médicales d’Oran et tous les personnels soignants à travers le pays, qui ont «prouvé qu’ils sont capables d’affronter les défis les plus difficiles». Il a également rassuré sur la situation épidémiologique en Algérie, qu’il a estimé «sous contrôle», considérant salutaire l’usage de la Chloroquine qui a évité aux Algériens «un triste scénario», celui de milliers de personnes en détresse respiratoire dans certains pays.