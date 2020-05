Solidarité nationale : élargissement de l’application de signalement aux familles démunies

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a affirmé, lundi depuis Tébessa, que son département travaille à «élargir les services de l’application électronique récemment lancée de signalement des personnes âgées en situation difficile aux familles démunies vivant dans conditions précaires».

Dans une déclaration à la presse, la ministre a précisé que cet élargissement vise à permettre de recenser toutes les classes de la société qui ont besoin d’une prise en charge spéciale, dont les personnes âgées, les personnes à besoins spécifiques et les familles démunies.

Il s’agira également d’actualiser le fichier national des familles nécessiteuses vivant dans les zones d’ombre sur le territoire national pour leur assurer la prise en charge du ministère de la Solidarité nationale en coordination avec les autres ministères, a assuré Mme Krikou. La ministre a indiqué, à ce propos, que depuis le lancement, le 27 avril passé (Journée nationale de la personne âgée), de l’application électronique de signalement des personnes âgées en difficulté, «77 cas ont été enregistrés et les cellules de proximité ont été chargées de procéder aux enquêtes de terrain préalables à leur prise en charge». Au début de sa visite d’inspection dans la wilaya, la ministre a donné le coup de départ d’une caravane de solidarité avec 400 familles nécessiteuses de 8 communes.

Elle a relevé, à l’occasion, que pareilles initiatives qui ont lieu à travers le pays «vise à assister ces familles durant le mois béni de Ramadhan et atténuer l’impact sur elles des mesures de confinement imposées par la lutte contre le coronavirus». À la maison de la Culture Mohamed-Chebouki, Mme Krikou a procédé à la distribution à des jeunes, d’arrêtés d’attribution de locaux à usage commercial et des crédits non rémunérés, dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit. Au lieudit El-Fenoura, une zone d’ombre de la commune de Bir Mkadem, la ministre a procédé à la mise en service de l’alimentation en électricité de 92 foyers et a déclaré que plus de 380 zones d’ombre recensées dans la wilaya de Tébessa ont bénéficié de projets de désenclavement. La ministre a clôturé sa visite de travail dans la wilaya par la distribution, dans le cadre du programme des familles productrices, de plusieurs aides à des femmes habitant des zones d’ombre, en vue de leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles.