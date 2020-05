Sonatrach : Les dons des travailleurs ont atteint 53 mds de centimes

L'opération de don d'une journée de travail des employés du groupe Sonatrach, initiée en partenariat avec la fédération des travailleurs du secteur, dans le cadre de la solidarité nationale pour la lutte contre la propagation du coronavirus, a permis de collecter près de 53 milliards de centimes, a annoncé hier le groupe, dans un communiqué.

Initiée avec la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), cette initiative «a connu un grand engouement auprès des collectifs du Groupe. Elle a réussi à collecter près de 53 milliards de centimes», indique le communiqué. Ce montant a été atteint, grâce à l'implication volontariste des travailleurs de SONATRACH et de ses différentes filiales, à savoir NAFTAL, ENAGEO, ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA, AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SOMIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-ALGERIA, ALGESCO, SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise la même source.

«Plus que jamais fidèle à son credo d'entreprise citoyenne, Sonatrach sera toujours présente pour accompagner toutes les actions visant à renforcer la Solidarité nationale», conclut le groupe.