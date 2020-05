Le Professeur Mustapha Khiati : «L’éducation est le fondement de la République»

S'exprimant, lundi dernier, lors de l'émission «L'Invité de la rédaction», de Radio-Chaîne III, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), le professeur Mustapha Khiati, a déclaré que la situation créée par la pandémie du Covid- 19, obligeant à annuler certains examens de fin d'année, pose un sérieux problème pour ce qui est de la poursuite de la scolarité des enfants ainsi affectés. «Il faut savoir que l’éducation est le fondement de la République et sera un des chantiers phare du président de la République, à l’image de la recherche et de la santé, car il y va de l’avenir du pays et des générations futures», a-t-il affirmé.

Il a souligné, à ce sujet, que nos enfants n’auront pas de cours pendant sept mois, ce qui est une première dans les annales. «La question est comment prendre en charge ces élèves sur le plan didactique et pédagogique. Le problème, c’est qu’il y a un risque de décrochage des élèves», a-t-il averti, appelant à réfléchir à une phase de remise à niveau consistante, notamment pour certaines classes, plus particulièrement dans les matières scientifiques. Pour le président de la FOREM, il faut s’accorder une période préalable d'un à deux mois et demi durant laquelle seront repris les cours des deux ou trois trimestres de l'année précédente du fait que c'est dans les classes dites charnières, celles des premières années moyenne et secondaire, que des problèmes risquent de se poser. «C'est là où l’on observe le plus de redoublements», a-t-il révélé, rappelant que le taux de déperdition scolaire est très important et touche chaque année, en moyenne, entre 400.000 et 500.000 élèves, tous paliers d’enseignement confondus, dont 50.000 écoliers du cycle primaire, ce qui est énorme. Le Pr. Khiati a, d’autre part, mis en évidence le fait que l’évaluation de la cinquième doit être souple, pour sensibiliser et préparer les jeunes élèves sur les étapes évaluatives qui les attendent. «Faut-il maintenir le bac tel qu’il est actuellement (…), soit une copie de ce qui se fait en France ? On peut se contenter de prendre en considération l’évaluation des trois années de lycée avec un contrôle continu, plutôt qu’un examen de quelques jours.» Sur un autre registre, «L’Invité de la rédaction» a indiqué que, de l’avis même des pédagogues, le plus important n’est pas la mémorisation, mais la compréhension, et insisté sur la nécessité de procéder à l’évaluation des matières de réflexion, telles que les mathématiques et la physique. L’école est un «creuset fondamental dans l’histoire d’une nation, et elle doit être l’arène de la culture et du savoir». Le président de la FOREM a commenté par ailleurs la mouture de la nouvelle Constitution et estimé, à ce propos, qu’il s’agit d’une étape essentielle. «Plus le texte sera discuté, mieux sera le débat en vue d’avoir une plus grande assise. La Loi fondamentale est une boussole et une orientation sur l’avenir», a-t-il assuré.

Sami Kaidi