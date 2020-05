M. Chems-Eddine Chitour : «L’état peut aider les diplômés universitaires à créer leur entreprise»

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a souligné, hier à Alger, l'importance d'aider les jeunes à créer leur propre entreprise après l'obtention de leur diplôme universitaire, étant donné que l'État «ne peut pas garantir un emploi, mais à aider à en créer».

«Nous allons proposer à ce que les jeunes sportifs qui sortent de l'université puissent pouvoir accéder à leur propre entreprise. L'État ne peut pas tout faire», a déclaré le ministre, à l'occasion de l'installation de deux commissions interministérielles pour la relance du sport dans le milieu scolaire et universitaire.

«L'État ne peut pas garantir un emploi, mais il garantit l'aptitude de le créer», a-t-il ajouté, tout en insistant sur la nécessité de «retrouver le patriotisme économique à travers la contribution de chacun dans son domaine».

Tout en mettant en évidence l'importance de «mutualiser» les moyens des secteurs concernés, M. Chitour s'est engagé à «faire en sorte à ce que cette jeunesse donne le nouveau visage d'une Algérie nouvelle».

«Il faut aller vers une Algérie nouvelle qui est une société réconciliée avec elle-même», tout en soulignant la nécessité de «donner à cette jeunesse les conditions pour rayonner et faire émerger l'élite».