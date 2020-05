Logement social au profit des catégories vulnérables : Une priorité de l’état

Le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé, lundi dernier, que le logement social destiné aux catégories vulnérables demeure parmi «les priorités de l'Etat» et les projets de logement, toutes formules confondues, se poursuivront conformément aux programmes tracés.

«Le programme de logement tracé par le gouvernement englobe la réalisation de toutes les formules de logement, y compris le logement social, de location-vente (AADL), le logement promotionnel aidé (LPA), le logement promotionnel public (LPP), le logement rural et les lotissements sociaux, indique communiqué du ministère.

A cet effet, le ministère œuvre à «la réalisation de ce large programme destiné à toutes les franges de la société», ajoute la même source, qui réaffirme que «le logement social destinés aux catégories vulnérables demeure parmi les priorités de l'Etat».

Dans ce cadre, le ministère souligne sa détermination à mettre en place «des mécanismes appropriés pour raffermir le contrôle» à travers les fichiers disponibles au niveau des départements ministériels afin que les logements sociaux soient attribués à ceux qui y ouvrent réellement droit.

Quant au logement AADL, le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville assure dans son communiqué que «l'Etat a mobilisé tous les moyens financiers pour la parachèvement du programme de 560.000 logements dans sa globalité et ne renoncera nullement à ses obligations envers les souscripteurs».

Le directeur général du logement au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud, avait affirmé dimanche dernier lors de l’émission, «L’invité de la rédaction», de la Chaîne 3 de la Radio nationale, que le secteur a réalisé 974.000 unités dans le cadre du programme actuel.

Concernant les informations relayées par certains médias selon lesquelles «l'Etat renoncera aux formules de logements social et AADL, le ministère a apporté un démenti catégorique soulignant que le programme de logement tracé par le gouvernement englobe la réalisation de toutes les formules de logement sans exception.

«Le logement social demeure parmi les priorités de l'Etat et nul n’est habilité au niveau du ministère à introduire un changement dans cette orientation», conclut le communiqué.