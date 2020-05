Réduction de 50% du bénéfice des revenus réalisés dans le Sud : Encourager les investissements productifs

L’intérêt que portent les pouvoirs publics pour les régions du Sud a été de nouveau réaffirmé dans le projet de la loi de finances complémentaire pour 2020, à travers le prolongement jusqu'à 2025 de la réduction de 50% du bénéfice imposable sur les revenus réalisés.

Une mesure qui vise prioritairement à encourager l’implantation des entreprises dans cette partie du territoire national qui offre des opportunités d’investissement dans des secteurs à forte valeur ajoutée, à l’exemple de l’industrie de la transformation des produits agricoles, comme l’affirme, à ce propos, le DG de l’OAIC, Abderrahmane Bouchahda. Pour sa part, l’économiste Brahim Guendouzi rappelle que cette mesure s’applique aussi bien pour les salariés qui sont concernés par une réduction de moitié de l’IRG que pour les entreprises installées dans le Sud, dont l’impôt sur les bénéfices de la société sera diminué de 50%. Applicable pour les 4 années à venir, «cette disposition constitue une sorte de prime destinée à encourager le travail dans les régions du Sud ; incite à une meilleure localisation des entreprises et comprend dans ses objectif l’amélioration du pouvoir d’achat», a-t-il expliqué, précisant que les commerçants du Sud sont aussi concernés par son application.

L’objectif majeur de cette disposition est la promotion des investissements et, à ce propos, le véritable challenge à relever porte sur la multiplication des unités de transformation industrielle notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. Nombreuses sont, de l’avis du DG de l’OAIC, les demandes formulées en ce sens pour ce qui est, entre autres, des céréales, de la transformation de la betterave sucrière et de la canne à sucre. Le volet de la transformation figure en effet en bonne place dans le plan de relance de l’agriculture saharienne dont le recours à une exploitation efficiente consolidée par l’utilisation des moyens technologiques modernes est à même de permettre de répondre aux besoins du pays en réduisant considérablement la facture des importations, comme l’a déjà souligné précédemment le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le développement de l’agriculture industrielle constitue en outre l’une des missions principales de l’Office de l’agriculture saharienne dont la décision de création a été adoptée lors de la réunion du Conseil des ministres du 3 mai dernier. Dans sa récente entrevue avec les responsables des médias nationaux, le président de la République avait tenu à préciser que le secteur de l’agriculture, qui génère plus de 25 milliards de dollars, est à forte valeur ajoutée s’il s’intègre parfaitement dans le système de production des industries manufacturières.

Il rappellera au passage sa décision de soutenir les investisseurs qui souhaitent mettre en œuvre des projets qui dépendent des matières premières locales et dont le financement sera assuré par les banques à hauteur de 90% de leur valeur. Tel que préconisée dans le programme du chef de l’Etat, la relance des investissements dans le Sud vise en outre l’exploitation d’autres créneaux tel le domaine de l’énergie solaire et de l’éolien, jusque-là peu ou mal exploités ainsi que les opportunités qu’offre le domaine minier. Il s’agit là d’une nouvelle stratégie encouragée par l’Etat y compris pour endiguer le chômage auquel sont confrontés des pans entiers de la jeunesse du Sud.

Karim Aoudia