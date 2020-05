Organisations estudiantines : Pour la reprise des cours en septembre

L'Organisation estudiantine algérienne libre (Onal) a émis une série de propositions en vue de sauver l’année universitaire.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ONAL suggère de prolonger l'année universitaire jusqu'en décembre prochain et d’adopter l'enseignement à distance pour assurer la continuité des cours, tout en tenant compte des conditions des étudiants dans les zones d'ombre.

L’organisation a proposé de programmer la reprise des cours le 1er septembre, afin d’achever le deuxième semestre en 6 semaines et d’organiser les examens à partir de la mi-octobre avec une semaine de vacances avant d’entamer la nouvelle année universitaire, en décembre 2020. Par conséquent, l'organisation juge normale de réduire la durée des vacances d'hiver et de printemps, pour les porter à une semaine. Quant à la soutenance des mémoires de fin d’études et des thèses de doctorat, elle opte pour la période allant de juin à début juillet.

L'ONAL appelle, par ailleurs, les centres universitaires à ouvrir des canaux de communication permanents avec les étudiants, pour diffuser des messages écrits et audiovisuels qui incluent des conseils rassurants en direction des étudiants et de leurs familles, ainsi que des décisions liées à l’organisation des examens finaux.

Elle insiste également sur la nécessité que les universités soient équipées des moyens adéquats pour détecter d’éventuels cas de contamination au Coronavirus en installant des caméras thermiques et en mettant en place des moyens de prévention et de désinfection. Il est aussi question de la stérilisation des salles de conférence, des classe de cours, des laboratoires et des salles d'eau, d’assurer l’approvisionnement en produits de désinfection et du port obligatoire des bavettes pour tous les étudiants par mesure de précaution.

Ces mécanismes nécessitent, selon l’ONAL, une bonne préparation de l’opération des inscriptions des nouveaux bacheliers qui coïncide avec les examens différés des étudiants et de réfléchir à la possibilité de décider et d’inscrire des cours d’été.

Pour sa part, l’Organisation nationale des étudiants libres écarte l’idée de l’année blanche et suggère la reprise des cours suspendus à cause de l’épidémie du Covid -19 à partir du mois de septembre prochain.

Selon son communiqué, l’organisation, après concertation avec les étudiants des différentes universités et Écoles supérieures concernant les moyens de parachever l’année universitaire en cours, propose le retour dans les centres universitaires dès le 6 septembre pour dispenser les cours du deuxième semestre et organiser les examens durant la période allant du 6 septembre au 29 octobre. Au passage, et comme c’est le cas avec le secteur de l’Éducation nationale, l’ONEL souhaite une baisse de la moyenne de passage à 9,5 au lieu de 10/20.

L’ONEL appelle du coup à reporter la rentrée universitaire 2020-2021 au 2 novembre et à organiser les concours d’accès aux Écoles supérieures une semaine auparavant, soit le 25 octobre.

Pour la soutenance des mémoires de fin d’étude et de thèses de doctorats, l’organisation propose de la programmer durant le mois de septembre.

Pour ce qui est de la reprise des cours, l’ONEL estime que cela doit se faire par groupes et avec une organisation stricte afin d’éviter la surcharge, outre la mise à la disposition de tous les moyens de précaution nécessaires pour éviter la contamination.

Salima Ettouahria