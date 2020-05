Année universitaire 2019/2020 : Poursuite sous format numérique

L'année universitaire 2019/2020 continue sous format numérique via les plates-formes pédagogiques, a affirmé lundi un responsable au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

«Pour nous, l'année universitaire continue sous format numérique via les plates-formes pédagogiques jusqu'à fin août ou début septembre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire» liée à la pandémie du Coronavirus, a déclaré à l'APS, M. Boualem Saidani, directeur général de l'enseignement et de la formation supérieurs au ministère.

Selon ce responsable, le report de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 «ne signifie nullement que l'actuelle année universitaire 2019/2020 est reportée à une date ultérieure. Bien au contraire, au niveau du secteur de l'Enseignement supérieur, le ministre l'a clairement précisé, à savoir que l'année universitaire 2019/2020 continue sous une forme particulière, c'est-à-dire pas en présentiel, mais en faisant appel à la formule de cours en ligne».