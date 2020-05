L’innovation et la recherche dans la lutte contre le Covid-19 : L’Algérie a ses talents

L’innovation et la recherche continuent à être au service de l’effort national de lutte contre le coronavirus. En effet, depuis le début de la pandémie, nous assistons à une forte mobilisation des talents algériens et des start-up pour lutter contre la maladie. Ces jeunes ouvrent une nouvelle perspective pour le pays, démontrant ainsi que l’économie du savoir et de la connaissance a beaucoup d’avenir.

Nous venons, ainsi, d’apprendre que l’Algérie, par le biais de la société Vital Care, a entamé la production de kits de tests rapides de détection du nouveau coronavirus. Dans un premier temps, l’usine de Baba Ali à Alger produira 200.000 tests par semaine qui permettront, outre des résultats en un temps record de 15 minutes, de diagnostiquer des cas de contamination de sujets asymptomatiques. Par voie de conséquence, l’Algérie devient le premier pays du Maghreb et le second d’Afrique après l’Afrique du Sud à produire ce type de test. La nouvelle usine donnera donc une large autonomie en matière de dépistage et de traitement de la pandémie dans le pays.

Dans ce même sillage, la start-up Gene Life Sciences de Sidi Bel-Abbès vient de mettre au point un kit RT-qPCR de détection du covid-19, et ce en partenariat avec l’université Djillali-Liabès et le Centre de lutte contre le cancer de cette même ville. Après des tests concluants effectués sur des patients positifs, l’Institut Pasteur d’Alger a validé ce moyen de diagnostic. Il convient, par ailleurs, de signaler que cette start-up a été accompagnée dans ce travail d’innovation scientifique par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, un organisme relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce nouvel acquis permettra également de réaliser des gains financiers. En effet, le coût moyen d’un kit RT-qPCR ne dépasse pas les 1.000 DA, contre 6.000 DA pour ceux qui sont importés.

D’autre part, le Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) a conçu des cabines de désinfection aux normes sanitaires internationales qui ont été industrialisées par l’entreprise publique ESTEP d’Annaba. À Constantine, le Centre de recherche en mécanique (CRM) s’est lancé dans la fabrication et la distribution, à titre gracieux, de visières de protection intelligentes au profit du personnel de santé. À Oran, les ingénieurs du Centre de recherches spatiales (CDS) ont mis à profit leurs connaissances pour fabriquer des matériels médicaux et contribuer à l’effort national contre le Sars-Cov2

Enfin, l’université de Mostaganem vient de se doter d’un laboratoire d’analyse et de dépistage du coronavirus, qui effectuera, pour un début, pas moins de 16 tests par jour. Il aura également pour mission de former des étudiants en biologie. Cette nouvelle structure permettra de diminuer sensiblement la pression sur l’antenne de l’Institut Pasteur d’Oran.

L’épidémie a été une opportunité pour dévoiler les talents algériens et démontrer que l’innovation a un avenir radieux dans notre pays. En janvier dernier, l’Algérie a figuré pour la première fois dans le Top 60 de l’agence américaine d’information financière et d’intelligence économique Bloomberg pour l’année 2020. Cet index classe les économies des pays les plus innovantes dans le monde.

Sami Kaidi