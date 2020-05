Béchar : Entre confinement, jeûne et canicule

L’espoir de jeûner sans trop souffrir des premières vagues de chaleur, qui viennent de s’installer dans la capitale de la Saoura, s’est bien vite estompé depuis fort longtemps, en raison de cette inattendue et inquiétante situation de pandémie due au Covid-19 et indubitablement à toutes ces privations qu’elle instaure en conséquence. Depuis le début de cette deuxième semaine de jeûne, la grande chaleur s’est bien installée, incitant ainsi les citoyens à revoir leur train de vie quotidien, aussi bien pendant la journée que pour remplir leurs soirées de ramadhan, compte tenu du cachet très particulier dont elles font preuve, confinement sanitaire oblige !

Si la vague de chaleur parvenait, depuis quelques années, à paralyser la ville, au risque même de perturber certaines activités commerciales et économiques, il n’en est point de même cette année, notamment à l’occasion du mois sacré de ramadhan qui se déroule, rappelons-le encore une fois, dans des conditions très particulières.

En raison du confinement sanitaire, profitant de la fraîcheur matinale mais éphémère, les gens vont faire leurs emplettes, créant ainsi une certaine animation dans les lieux publics et les marchés de proximité, sans inquiétude aucune des risques de contamination. Ce n’est qu’à partir de 13h que les rues commencent à se vider, sauf certaines personnes trainent sous un soleil de plomb, alors que s’aventurer dehors, en l’absence d’un moindre abri ombragé, relève déjà d’un défi. Comme le confinement débute à 19h, plus d'une heure avant la rupture du jeûne, c’est à ce moment que l’on remarque que bien des habitudes ont été changées.

Cette nouvelle situation incite les habitants de Béchar à penser aux meilleures façons de passer leurs soirées ramadanesques.

Il faut dire que généralement, c'est internet et la télévision qui permettent de combler, un tant soit peu, ce vide temporel, en attendant la rupture du jeûne et avant que tout le monde se retrouve autour d’une table garnie de mets tant convoités en ce mois de ramadhan. Ensuite on pense à combler ses soirées, désormais très nostalgiques en raison de l’impossibilité de se réunir avec ses parents ou amis (sauf si ces derniers acceptent de passer la nuit chez vous). Auparavant, en période de canicule, les citoyens avaient pour habitude d'arpenter les rues, de s’installer dans les terrasses de cafés ou encore envahir les cyber-cafés car c’étaient les seuls moyens de distractions dont bénéficiaient les Bécharis.

Les veillées en ce mois sacré de ramadhan ont entièrement été chamboulées par le confinement sanitaire. Ce sera toujours, pour certains, la technologie qui permettra de continuer à veiller, alors que pour d’autres familles bécharies, c’est le retour aux veillées d'antan.

Les bonnes histoires et les devinettes des grand-parents autour d’un bon verre de thé, accompagné des inséparables zlabiya et chamiya, des fruits secs et gâteaux, ont retrouvé leur raison d’être, au même titre que certains jeux de société. Quoiqu’il en soit, entre confinement, jeûne, canicule, la population de Béchar se sera très vite accommodée de cette nouvelle situation.

Ramdane Bezza