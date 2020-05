Circonscription administrative de Chéraga : Réaménagement des accès des plages en prévision de la saison estivale

Le nettoyage et le réaménagement des accès de toutes les plages relevant de la circonscription administrative de Chéraga se poursuivent en prévision de la saison estivale de 2020, a indiqué, samedi, la circonscription dans un communiqué. En prévision de la saison estivale de 2020 et en application des instructions du wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga, le nettoyage et le réaménagement des accès de toutes les plages se poursuivent, précise le communiqué. La circonscription administrative de Chéraga compte plusieurs plages réparties sur les communes d’El Hammamet, de Chéraga et d’Aïn Benian. Les opérations de nettoyage, d’enlèvement des ordures ménagères et solides et d'entretien et de maintenance de la voirie ont été intensifiées samedi dans la commune d’Ouled Fayet. Par ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé dans un communiqué sur sa page Facebook le lancement, samedi, d’une vaste opération de nettoyage et de désinfection à travers les communes de la circonscription administrative de Dar El Beïda, avec la participation des établissements de la wilaya, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, des communes et d’associations. Le communiqué a rappelé que ces opérations entraient dans le cadre des mesures visant à éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid 19).