Coronavirus et vacances d’été : Retour aux sources

Par conséquent, des solutions sont explorées pour parer à la situation qui est totalement inédite. En effet, la saison estivale approche à grands pas et la fermeture des frontières nationales et internationales peut être une formidable opportunité pour orienter les touristes algériens, généralement attirés par les plages tunisiennes, espagnoles ou turques, vers un tourisme local et ainsi booster l’économie nationale.

A priori, les Algériens vont se ruer sur le littoral long de 1400 km même s’il est encore trop tôt pour se prononcer eu égard à la situation sanitaire que nous traversons car si la pandémie n’est pas maîtrisée dans les prochains mois, le risque de se voir interdire la fréquentation des plages est grand afin de limiter la propagation de la maladie.

Pour Latifa, responsable d’une agence de voyages spécialisée dans le tourisme local, les réservations s’envolent malgré le Covid-19. «Il y a un véritable engouement et plusieurs clients réservent pour cet été. Il faut dire que les montagnes, les stations balnéaires ainsi que le sud sont des destinations qui ont le vent en poupe, même si pour le Sahara ce sera après l’été», affirmant que plusieurs groupes hôteliers proposent des prix assez attractifs pour attirer la clientèle nationale qui a dû abandonner l’idée d’aller à l’étranger.

La voyagiste estime que de nombreux clients sont conscients du fait que passer leurs vacances en Algérie, dans un tel contexte, est une forme de soutien à l’économie nationale, voire un acte de patriotisme. «Dès le début de l’épidémie, plusieurs clients ont annulé leurs déplacements à l’étranger, ce qui est logique. Du coup, ils n’ont d’autres options que de recourir aux destinations locales pour passer leurs vacances d’été, notamment sur le littoral», a-t-elle expliqué, citant, à titre illustratif, la location des chalets qui est en nette hausse. «Quitte à se confiner, les clients préfèrent le faire dans des endroits dépaysants et en lien avec la nature», a-t-elle assuré. De son côté, Sofiane, entrepreneur, passionné de découvertes, avait prévu de passer ses vacances dans la région d’Antalya, en Turquie, mais, Covid-19 oblige, il a renoncé à ce projet pour Taghit, l’enchanteresse oasis de la Saoura, dans la wilaya de Béchar, où il pourra profiter des bienfaits de la piscine et des treks sur le grand erg occidental. «La situation internationale a été un véritable déclic pour moi. Nous avons un pays formidable qui regorge de paysages époustouflants. En réalité, on doit d’abord connaitre son pays avant de pouvoir découvrir celui des autres», a-t-il indiqué, appelant les Algériens à faire de même pour soutenir l’effort national de développement de l’économie.

Pour sa part, Zinou et ses enfants passeront leurs vacances d’été à la montagne, plus précisément à Tikjda, en lieu et place d’un séjour prévu dans le sud de l’Espagne.

«Le coronavirus a tout bouleversé. Ainsi, quitte à pratiquer de la distanciation sociale, nous avons décidé de passer nos vacances en famille, loin de la ville pour profiter des bienfaits de la montagne et de l’air pur. Nous avons donc loué pour le mois de juillet prochain une maison d’hôte dans cette région.

Ainsi, nous ne consommerons que local pour booster les commerces et les artisans du coin», a-t-il promis.

Sami Kaidi