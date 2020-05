Jeunes catégories : L’USM Alger champion en U15 et en U17

Les catégories U15 et U17 de l'USM Alger sont sacrées championnes d'Algérie pour la saison 2019-2020, après que les hautes instances du football national ont décidé de mettre fin aux compétitions des jeunes catégories avant terme, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et d'homologuer ces compétitions sur la base des résultats actuels.

Ainsi, les U15 ont été déclarés champions avec 43 points, devant le Paradou AC (42 pts) et le CR Belouizdad (32 pts).

Un titre mérité pour les poulains du duo Lakhdar Messas - Lakhdar Ayadet, car invaincus après 19 matchs.

Ils ont en effet enchaîné 12 victoires et 7 nuls, en inscrivant un ratio appréciable de 34 buts, contre seulement neuf de pris. Ce qui en fait tout simplement la meilleure défense de leur championnat.

Chez les moins de 17 ans, les Rouge et Noir ont été sacrés champions avec 36 points, avec une longueur d'avance sur le Paradou AC, au moment où le CR Belouizdad a complété le podium (33 pts). Les U17 usmistes ont remporté 11 de leurs 19 matchs, en concédant 3 nuls et 5 défaites. Leur ligne d'attaque a réussi à marquer 26 buts, alors que la défense en a pris 16.

En revanche, chez les moins de 14 ans, les Usmistes se sont contentés d'une place de vice-champions (46 pts), derrière le Paradou AC, sacré champion avec 53 points, au moment où le MC Alger a complété le podium (45 pts).