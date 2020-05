France : Houssem Aouar vers la Premier League

Le milieu de terrain franco-algérien de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, est en passe de quitter son club pour rejoindre un championnat plus huppé, à savoir la Premier League anglaise, selon le quotidien sportif français L'Equipe. En effet, selon la même source, l'OL va enregistrer au moins deux départs cet été, et pas des moindres, puisqu’il s'agit de cadres de l'équipe.

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, aurait décidé de vendre Aouar qui est très sollicité, ainsi que Memphis Depay. Moussa Dembélé pourrait lui aussi partir. Lyon a fixé le prix de vente du joueur d’origine algérienne à 50 millions d’euros. Plusieurs grosses écuries se sont positionnées pour enrôler le milieu de terrain, à l’image de Manchester City où évolue un certain Riyad Mahrez, le capitaine des «Verts». Pour rappel, Houssem Aouar est lié jusqu'au 30 juin 2023 avec l'Olympique Lyonnais.