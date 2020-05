Tunisie : La fédération va imposer cinq joueurs tunisiens sur le terrain

La Fédération tunisienne va imposer à partir de la saison 2020-2021 la présence d'au moins cinq joueurs tunisiens sur le terrain, tout au long de la rencontre, afin de limiter la présence des joueurs étrangers dans le championnat tunisien, a indiqué Wadii Jari, président de la Fédération tunisienne de football, dimanche sur les ondes de la radio IFM. «Cette décision s'inscrit dans le cadre de la révision de la réglementation relative au statut des joueurs nord-africains considérés comme des joueurs locaux», a ajouté Jari en réponse aux critiques au sujet de la présence de plus en plus importante de joueurs non tunisiens dans le championnat de Ligue 1. La décision concernant les joueurs nord-africains comme des joueurs locaux a été prise en 2018 afin d'élever le niveau des championnats locaux dans les pays concernés, encourager la concurrence entre le joueur tunisien et le joueur non tunisien et en faire profiter la sélection nationale et les clubs tunisiens de leur services», a-t-il argumenté.

Les contrats des joueurs expirant le 30 juin prolongés jusqu'au 30 septembre

Les contrats des joueurs qui expirent le 30 juin 2020 seront prolongés automatiquement jusqu'au 30 septembre, a décidé le bureau exécutif de la Fédération tunisienne de football (FTF), suite à la décision de reporter au mois d'août prochain la reprise du championnat, suspendu en raison du coronavirus. Pour les joueurs dont les contrats expirent au-delà de juin 2020, la FTF leur recommande de réduire de 50% leurs privilèges stipulés dans le contrat jusqu'en septembre 2020, à condition que les clubs aient payé la totalité de leurs salaires jusqu'à fin février 2020 et 50% de leurs dus entre mars et juin 2020. Concernant les entraîneurs, la FTF leur recommande également de réduire leur salaire de 50% entre mars et juin 2020, à condition d'avoir touché la totalité de leurs dus jusqu'à fin février 2020. Ils auront également le choix entre prolonger leurs contrats jusqu'à fin septembre ou de partir libres après avoir discuté avec leurs clubs. Pour la nouvelle période de transferts pour la saison 2020/2021, elle se déroulera du 1er octobre au 15 décembre 2020, alors que la deuxième fenêtre de transfert débutera le 25 janvier 2021 et se prolongera 6 semaines. La deuxième période de transfert peut être modifiée en fonction des périodes d'inscription des joueurs annoncées par la Confédération africaine de football (CAF) pour les compétitions continentales. Pour les joueurs dont les contrats expirent le 30 juin 2020 et qui ont signé de nouveaux contrats avec de nouvelles équipes tunisiennes, la FTF précise qu'ils ne peuvent être approuvés par la commission fédérale compétente qu'à partir du 1er octobre 2020. Ces joueurs restent à la disposition de leurs clubs jusqu'en septembre 2020 à condition que les clubs aient respecté les conditions susmentionnées. Quant aux joueurs étrangers dont les contrats expirent le 30 juin 2020, le Bureau fédéral veillera à appliquer les mêmes principes après l'approbation de la FIFA, puisqu'il s'agit d'un transfert international soumis à des normes spéciales via un système établi par la Fédération internationale de football, unique instance capable d'examiner les litiges relatifs aux joueurs étrangers. La FTF avait décidé vendredi dernier de reporter au mois d'août prochain la reprise du championnat de Ligue 1 et a fixé au 24 octobre le coup d'envoi de la nouvelle saison 2020/2021, tout en précisant que cela ne se fera qu'avec l'approbation des autorités compétentes.