Grand angle : Avenir incertain

Les nouvelles explosions de mines qui ont secoué, lundi, la capitale afghane, Kaboul, et la poursuite des attaques à la bombe et tirs de roquettes par des groupes de Daech ou des talibans dans le reste du pays interrogent sur l’avenir de l’Afghanistan. Alors qu’un «accord historique» a été signé en février entre Washington et les talibans, au bout d’un an de pourparlers afin de rétablir la paix dans ce pays en guerre depuis 40 ans, la question est aujourd’hui de savoir si vraiment l’Afghanistan connaitra un jour la paix mettant ainsi un terme à une guerre qui semble sans fin. Le chef d’état-major des armées américaines avait averti, pour sa part, que «la violence ne va pas être réduite à zéro». Mais les afghans n’ont-ils pas le droit d’aspirer à vivre en paix ? Pour certains analystes, l’accord dans lequel les afghans ont placé leur espoir «n’est pas une réussite». Selon un journaliste, «c’est un mirage, il ne rétablira pas la sécurité en Afghanistan». Et plus grave encore, selon lui, «il a ouvert la voie à la victoire des talibans». Ces derniers, estime-t-on, attendent leur heure, qui viendra après le départ effectif des forces américaines qui doit intervenir dans un an. Dans l’accord signé fin février, les Etats-unis se sont engagés à un retrait total des forces étrangères sous 14 mois. Dans l’attente de cette échéance cruciale et afin de ne pas amener Washington à revoir ses plans, les talibans prennent soin d’épargner les soldats américains ou ceux de l’Otan. Toutefois, ils n’hésitent pas à mettre la pression sur le gouvernement afghan en multipliant les offensives contre la police et l’armée dans le but manifeste d’ augmenter leur influence en vue des discussions qui doivent s’ouvrir à Kaboul dans le cadre d’un dialogue afgho-afghan, visant à définir l’avenir du pays. La stratégie des talibans n’a pas échappé aux observateurs. La poursuite de la violence rappelle à la population que la paix n’est pas encore acquise. Loin de là. Et une paix durable reste une chimère. Le départ des troupes américaines est pour le pays une porte ouverte sur l’inconnu, et ce, même si le conflit constitutionnel né de la déclaration des deux candidats à la présidentielle comme présidents semble avoir pris fin si l’on en juge par les efforts en cours en vue de la formation d’un gouvernement d’union nationale. Abdullah Abdullah, qui, finalement, a accepté sa défaite face à Ashraf Ghani, se propose de diriger les pourparlers avec les talibans prévus pour le 10 mars dernier. Des pourparlers que la pandémie de Covid-19 renvoie à une date indéterminée.

Nadia K.