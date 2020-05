Hausse des prix/ volaille: L'ONAB met sur le marché 57 000 quintaux à 250 DA/kg

Cette opération vise, selon le responsable, à "casser les prix de la volaille qui ont flambé dernièrement pour atteindre 360 Da/Kg", d'où l'idée de mettre en place 51 points de vente dans 23 wilayas à l'instar d'Alger, Blida, Oran, Annaba, Constantine, Tlemcen, Mostaganm, Ghardaïa, Sidi Belabbès, Adrar et Illizi. Plus précis, M. Batraoui cite les points de vente répartis à Alger sur les communes de Chéraga (El Karia), Aïn Benian (au siège de l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes -ONILEV-), Hussein Dey (un à l'entrée de la rue Tripoli et un autre à proximité du Groupe Giplait), et Reghaïa où trois unités entreront en service demain mercredi.

Outre les points de vente fixes, des camions (points de vente itinérants) ont été mobilisés pour sillonner les cités et vendre de la volaille aux citoyens qui n'auront pas à se déplacer, notamment par ces temps de confinement imposé du fait de la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté. "Quatre camions se sont dirigés, ce mardi, vers des quartiers de Bab el Oued, El Harrach, Mohamed Belouizdad et d’El Mohammadia dans la capitale, en vue d’y vendre des viandes blanches aux citoyens, à un prix de 250 Da le kilo", a fait savoir M. Batraoui qui rappelle, en outre, que la production de volailles, avait connu avant les mesures de confinement, "un surplus considérable, ce qui a induit une baisse des prix". Ce surplus a amené, selon le président de l’ONAB à stocker quelque 67.000 quintaux de poulet, dont une quantité a été sortie, au début de Ramadhan, tandis que le reste, à savoir 57.000 quintaux, leur utilisation a commencé, mardi, en vue de contrer la hausse des prix. APS