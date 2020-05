Abdelaziz Djerad: La mobilisation de tous est indispensable pour en finir avec le coronavirus

"Si on veut en finir avec ce virus dans un futur proche, il faut mobiliser l’ensemble des Algériens et à tous les niveaux", a déclaré M. Djerad dans une allocution prononcée au niveau de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran "1er novembre 1954", dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran.

Le Premier ministre a salué, à l’occasion, "l’entraide et la solidarité dont a fait preuve le peuple algérien en cette conjoncture, en maintenant la cohésion nationale".

"Nous devons nous organiser pour décoller sur des fondements à même d'assurer une assise solide au secteur médical", a souligné Abdelaziz Djerad, rappelant les dernières décisions de la présidence de la République et du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la révision de la structure économique du pays et également dans le domaine social.

M.Djerad a insisté, à ce propos, sur la nécessité de revoir les systèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le développement souhaité en mettant l’homme au cœur de ce dispositif.

"A l’avenir, on doit se concentrer sur ces deux systèmes et travailler pour les réformer en se basant sur l'élément humain de manière fondamentale", a-t-il déclaré, faisant savoir que "les pays qui se sont développés, n’ont pas réalisé cela par leurs moyens matériels et énergétiques seulement mais également en s’appuyant sur les systèmes éducatifs et sanitaires de haut niveau" .

Le Premier ministre poursuit sa visite à Oran qui le conduit également au Centre hospitalo-universitaire "Dr Benzerdjeb" et autres établissements.

