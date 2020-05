Camps des réfugiés sahraouis : Le HCR salue la création par l'Algérie d'un hôpital de campagne

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a salué l'initiative de l'Algérie de créer un hôpital de campagne dans les camps des réfugiés sahraouis, mettant en avant le rôle de cette action humanitaire dans la préservation de la santé du peuple sahraoui.

Le HCR a salué, sur son site électronique, cette action humanitaire qui intervient dans un moment de crise sanitaire du fait du Covid-19, mettant en avant le rôle que jouera cet hôpital de campagne censé garantir au peuple sahraoui des soins de qualité, ce qui traduit la solidarité entre les deux peuples algérien et sahraoui, a rapporté l'agence Sahara press service (SPS).

L'UNHCR réitère son appel à faire parvenir dans les camps des réfugiés le soutien nécessaire aux différents secteurs pour préserver la santé des Sahraouis.

Lors de sa visite, dimanche, à l'hôpital militaire de campagne mis par l'Algérie à la disposition des Sahraouis, le président Ghali a vivement salué «l’importante démarche entreprise par

l’Algérie, à travers l’Armée nationale populaire (ANP) et sur décision du Président Abdelmadjid Tebboune, de déployer un hôpital militaire de campagne, doté de divers services sanitaires et d’équipements modernes, pour faire face à la pandémie Covid-19». M. Ghali a exprimé, par la même occasion, sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités algériennes et aux éléments de l’ANP, pour les efforts consentis afin d'assurer des prestations de santé au peuple sahraoui et atténuer ses souffrances dans cette conjoncture exceptionnelle.

Le ministère de la Défense nationale avait indiqué, dans un communiqué, que la mise à disposition d'un hôpital de campagne par l'Algérie au profit des Sahraouis, intervenait «dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples algérien et sahraoui, et sur ordre de monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune».