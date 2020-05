Projet de révision de la constitution : Des réformes qui s’inspirent du droit international

Consacrés par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la liberté d’association et le droit de manifestation, indissociables des libertés d’opinion, d’expression et d’information, sont des éléments décisifs de toute entreprise de réforme démocratique.

Sans ces libertés il n’y a pas de démocratie possible et elles sont, à bien des égards, un baromètre de l’état des libertés fondamentales. Pilier de la réforme constitutionnelle annoncée, la présidence de la République promet «la consolidation de l’Etat de droit et des institutions, l’élargissement du champ des libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, ainsi que le renforcement du système des droits de l’homme dans leurs dimensions politique, économique, sociale, culturelle, environnementale et de développement». Dans une volonté de satisfaire les revendications du mouvement populaire, les promoteurs de ce chantier répondent à certaines attentes, notamment celles concernant le respect des libertés et des droits de l’homme. Longtemps critiqué en raison de contraintes imposées pour les libertés de réunion, d’association, de manifestation, de création des partis politiques et des journaux, l’avant-projet prévoit l’adoption du régime déclaratif. Ainsi l’exercice des libertés de réunion et de rassemblement publics se fera sur simple déclaration et la liberté de création d’associations obéira à une simple déclaration, la dissolution aura lieu en vertu d’une décision judiciaire, lit-on dans la mouture. Le système déclaratif permet la constitution d’une association par simple notification auprès de l’autorité administrative locale compétente. Ce chapitre de la mouture s’inspire du droit international qui rappelle que le droit de manifester ne devrait pas être soumis à autorisation préalable car devoir demander une autorisation pour manifester ses opinions peut avoir un effet dissuasif trop fort et limiter donc l’exercice de cette liberté fondamentale. Il est en revanche admis que les États édictent des lois qui encadrent le droit de manifester et demandent aux organisateurs de déclarer à l’avance les manifestations sur la voie publique. La liberté de création des partis politiques est également renforcée. La recommandation prévoit d’alléger les conditions et procédures pour tout groupe de personnes désirant fonder une formation politique. «La loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à entraver la liberté de création des partis politiques. L’administration s’abstient de toute pratique de nature à entraver le droit de créer les partis politiques», dispose encore l’avant-projet. La mouture soumise à débat compte aussi consacrer constitutionnellement la liberté de la presse sous toutes ses formes, tout en interdisant le contrôle préalable sur cette liberté. En matière d’accès à l’information, le projet porte sur la reconnaissance de ce droit à tous les citoyens qui doivent accéder «aux informations, documents, et statistiques». Le document introduit aussi une disposition portant obligation aux institutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitutionnelles en relation avec les fondamentaux et les libertés publiques. La réforme constitutionnelle aura également pour but «d’ériger la justice au rang de pouvoir indépendant et de consolider la suprématie de la loi et l’égalité de tous devant elle» avec la création pour la première fois de la Cour constitutionnelle. Ces nouvelles dispositions introduites sont considérées comme une avancée notable dans la consécration des droits et des libertés publiques, il reste maintenant à aller ver un processus d’élaboration, d’adoption et d’application de ces garanties.

Farida Larbi