Commentaire : Une option incontournable

Le Conseil des ministres a approuvé, dimanche dernier, des mesures visant à améliorer le revenu fiscal. Les principaux engagements du gouvernement concernent la révision de l’impôt forfaitaire unique (IFU), le remplacement de l’impôt sur le patrimoine par l’impôt sur la fortune et la soumission de son calcul à un barème ascendant, l’annulation du régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales, la soumission de l’impôt sur le bénéfice par action (BPA) à de nouvelles mesures et la révision des taxes sur les produits pétroliers et les véhicules neufs. Ces décisions s'inscrivent en droite ligne de l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à combattre les inégalités et les écarts importants de revenus. L'objectif est de garantir la justice fiscale. Il y a lieu de noter que la politique fiscale constitue la clé de voûte de toute stratégie de développement. La définition et la mise en œuvre d’une refonte de la politique fiscale ne peuvent cependant être envisagées qu’à très long terme, au moins sur une génération. En fait, pour fonctionner normalement, tous les Etats dépendent de ressources financières disponibles, particulièrement fiscales. L'Etat et le gouvernement ont besoin de telles ressources pour remplir leur fonction essentielle d’offre de services de base à la population dans des domaines tels que la santé, l’éducation ou la sécurité. Les sources de financement sont multiples et, outre la vaste panoplie des instruments fiscaux, l’Algérie dispose aussi de ressources naturelles dont l’exploitation peut permettre de dégager une rentrée financière conséquente. A long terme, la fiscalité constitue une alternative difficilement contournable au financement du développement pour un Etat qui souhaite éviter la dépendance et l’endettement. Dans ce sens, le président de la République a opté pour que le rehaussement des recettes fiscales s'effectue par le biais de l'élargissement de l'assiette fiscale, et non sur l'augmentation de la pression fiscale, tout en consacrant l’équilibre des droits et des obligations entre l’administration fiscale et le contribuable. Traditionnellement, toute réforme fiscale devrait prendre en compte des objectifs de croissance socio-économique à long terme et des impératifs d’équité qui sont propres à chaque environnement politico-économique. Les réformes fiscales sont aussi porteuses d’un potentiel «dividende de gouvernance» et peuvent renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat si elles accroissent la confiance des citoyens, en améliorant la transparence tout en simplifiant les processus pour minimiser les risques de corruption. Ces mesures viennent, donc, à point nommé, après celle d'exonérer de l'IRG les revenus mensuels égaux ou inférieurs à 30.000 DA. Et en dépit du double choc pétrolier et sanitaire, le chef de l’Etat a maintenu la politique sociale de l'Etat pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen, maintenant un budget élevé pour les transferts sociaux. Une décision qui, additionnée à la lutte contre toute spéculation sur le marché, permet d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. A ce sujet, le Président Tebboune avait d'ailleurs assuré que cette mesure, au coût inférieur à 90 milliards de dinars, aura un impact marginal sur le budget, soulignant que ce manque à gagner devra être compensée par un recouvrement plus efficient des recettes fiscales, notamment, en ce qui concerne le volet relatif à l'imposition du patrimoine des plus riches. Il s'agit d'une disposition qui devrait d'ailleurs être mise en œuvre dans le cadre de la promulgation de l'actuelle loi de finances complémentaire. Ces mesures devraient augmenter les recettes fiscales ordinaires, dans un climat marqué par les fluctuations de la fiscalité pétrolière et la détérioration du marché pétrolier. Dans son ensemble cette démarche devrait permettre de réhabiliter la fiscalité et de la rendre plus efficace, sachant que le montant des impôts non recouvrés s’élève à quelque 4.582 milliards de DA. Il convient de savoir que l'accroissement des recettes fiscales est effectué en prenant le soin de sauvegarder le pouvoir d'achat des Algériens, sans que les recettes du budget n'en soient affectées. Notons que la LFC prévoit aussi des incitations fiscales au profit des entreprises et des start-up, outre la création de zones industrielles.

Farid Bouyahia