L’économiste Brahim Guendouzi : «Une nouvelle orientation privilégiant les IDE»

«L’Algérie dispose d’un énorme potentiel très attractif pour la dynamisation des IDE qui ont constitué la part du lion des travaux de la réunion du Conseil des ministres lors de l’examen du projet de la loi de finances complémentaire 2020. Pour l’expert économiste, Brahim Guendouzi, de l’université de Tizi-Ouzou, «toute une nouvelle orientation est initiée dans la conduite et la gestion de ce dossier à l’avenir», indique-t-il en mettant relief l’importance des décisions entérinées à ce propos. Elles «visent à améliorer l’environnement des affaires en Algérie à même de le rendre plus attrayant pour les entreprises étrangères pour qui le premier objectif est, bien évidemment, de pénétrer un marché potentiel, ce qui est bel et bien le cas pour l’Algérie, pays à revenu intermédiaire (et non pauvre) de 45 millions habitants et qui dispose d’un nombre non négligeable d’infrastructures de base», dit-il.

Dans cette optique, la LFC 2020 apporte une série d’avantages devant impacter certainement la dynamisation des IDE, affirme notre interlocuteur pour qui les résultats seront visibles sur le terrain d’ici 3 à 4 ans.

Il est donc nécessaire, plaide-t-il, «de conforter davantage cette nouvelle orientation tendant à mieux sensibiliser les investisseurs étrangers sur les opportunités que recèle le pays et ce afin d’obtenir plus de résultats probants en termes d’acquisition de savoir-faire, de technologies, de création de richesse et d’emploi tout en préservant les ressources financières notamment en devises».

En ce sens, la LFC 2020 stipule que les entreprises étrangères n’auront plus à compter sur les banques locales pour financer leurs projets, explique notre interlocuteur.

L’obligation instaurée en ce sens a été en effet annulée par le projet de loi.

C'est le cas pour ce qui du droit de préemption, c’est-à-dire le droit de regard de l’Etat lorsqu'une entreprise étrangère opérant en Algérie décide de céder des actions pour un autre investisseur. Ce droit a été en effet remplacé par une autorisation préalable qui relève des seules attributions du Premier ministre, comme l’a signifié le président de la République dans son intervention.

C’est aussi le cas pour la révision de la règle 51/49 à l’exception des secteurs stratégiques et qui ne sera que mieux régulée à travers l’élaboration d’un texte juridique clair et transparent. La LFC 2020 incite en outre les entreprises étrangères relevant particulièrement du secteur des services, à se doter d’un bureau de représentation en Algérie. A défaut, elles subiront une hausse de la pénalité à la source, une forme de fiscalité dont le taux passe de 24 à 30%.

L’expert Guendouzi estime qu’outre les hydrocarbures, le secteur industriel est celui qui représente le plus d’opportunités à l’investissement pour les entreprises étrangères, encore davantage pour ce qui est du domaine minier.

Pour ce qui est de l’agriculture, les contraintes liées à l’exploitation des terres qui persistent encore, notamment du point de vue juridique, devaient être levées dans les meilleurs délais, préconise-t-il pour mieux valoriser l'attraction des IDE. Outre la promotion de ces investissements, le projet de la LFC 2020 consacre une partie des engagements du président de la République liés à l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, particulièrement les couches défavorisées. Pour Brahim Guendouzi, plus de précisions seront apportées au sujet de cette mouture de loi lors de son examen au Parlement. D’après lui, ces précisions se rapportent notamment au prix de référence du baril du pétrole sur la base duquel cette loi complémentaire a été calculée, aux secteurs touchés par la réduction de moitié de leur budget de fonctionnement ainsi qu’à des éclaircissements au sujet du budget d’équipement

Karim Aoudia