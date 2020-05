Avant-projet de la LFC-2020 : Rentabilité et souveraineté

Le rôle des investissements directs étrangers, en tant qu’axe directeur dans la nouvelle vision économique, est crucial, au moment où se pose la problématique de financement de l’économie.

L’importance accordée à ce volet dans le sillage de la mouture de l’avant-projet portant loi de finances complémentaire au titre de l’exercice 2020 dénote de la volonté de l’Etat à rompre avec un système révolu, et exprime également cette nécessité première à opérer la transformation du modèle économique national pour une diversification propice à l’émergence d’activités à valeur ajoutée créatrices d’emplois et de richesses.

Ce besoin évident en IDE pour le développement d’une économie basée sur la connaissance et le savoir explique ainsi cet engagement ferme des hautes autorités à mettre en place les conditions qui puissent garantir et stimuler l’attractivité du pays pour les IDE à rentabilité sûre, porteurs de plus-value pour l’économie nationale et de transfert de savoir-faire.

Aussi, les mesures contenues dans le projet sont venues rectifier certaines imperfections relevées au niveau la législation régissant les IDE, qui ont fait d’ailleurs l’objet de moult réserves, mais surtout, pour reconstruire le climat des affaires dans le cadre d’une approche plus pragmatique qui ouvre des perspectives à l’investissement étranger en Algérie qui préserve en même temps les intérêts et la souveraineté du pays.

Une préoccupation consacrée à travers la révision préconisée de la règle 49/51, qui a de tout temps constitué une revendication pressante, car perçue comme étant une contrainte au principe de liberté d'investir et qui toutefois devra faire exception des secteurs stratégiques et des activités d’achat et de vente de produits. Le président de la République confirme en effet ce principe dans la conduite des affaires à travers les instructions données au gouvernement à l'effet de «soumettre la règle 49/51 à des textes réglementaires transparents afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou équivoque quant à la préservation des richesses nationales». En fait, le défi majeur de cette réorientation de la politique socio-économique du pays se résume dans la nature de la bataille à engager pour la relance de notre pays, mais aussi au plan de la gouvernance et de notre capacité à innover.

Par conséquent, les ajustements apportés à la règle 49/51 sont venus répondre à un besoin national en investissements directs étrangers pour soutenir sa dynamique de croissance. L'évolution de l'économie nationale, notamment dans le contexte mondial actuel a en effet précipité la révision de la politique d'investissement prônée jusque-là en limitant l’obligation de partenariat aux seuls investissements qui présentent un intérêt particulier ou stratégique pour l'économie algérienne aux termes de l'article 109 de la loi de finances pour 2020.

En fait, à travers cette démarche, l’Etat fait preuve d'ouverture aux investissements directs étrangers, en levant les restrictions à l’exception des secteurs qu’il déterminera comme étant stratégiques, la liste des activités de production de biens et de services, inscrites sous cette restriction, devra être fixée par voie réglementaire.

D. Akila