Importation des véhicules et dossier CKD/SKD : Revoir la stratégie de l’industrie mécanique

Le Conseil des ministres, réuni dimanche, a décidé d'annuler le régime préférentiel pour l’importation des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules, et d'autoriser l'importation de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires. Pour cette seconde mesure, elle va sans doute faire le grand bonheur des citoyens, en quête d’un véhicule neuf en cette conjoncture où les prix des voitures d’occasion ont augmenté.

Contacté par nos soins, Mohamed Yaddaden, expert et consultant, considère que l’importation va résoudre une partie de la problématique du manque des véhicules neufs sur le marché. Il juge l’économie nationale assez éprouvée pour supporter le poids de cette ouverture. «Nous devons attendre pour voir les détails des conditions d’application», a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’aller vers une refonte des textes d'application et surtout des conditions de l’importation des véhicules neufs. Pour ce qui de l’annulation de l’importation des kits de montage SKD et CKD, les industriels peuvent relancer les projets de montage sans pour autant bénéficier des avantages de l’Etat. «A mon avis, il faut capitaliser sur les bases industrielles et les développer pour obtenir une industrie automobile intéressante», a-t-il estimé en rappelant avoir toujours revendiqué l’implication des constructeurs automobiles avec leurs propres moyens pour développer le secteur.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et de l’industrie de Boumerdès, concessionnaire agréé auprès de la marque Peugeot Algérie, soutient que l’annulation des importations des kits engendrera inévitablement l’arrêt définitif de toutes les usines. «La règle 51/49 ne concerne plus cette branche d'activité et il appartient aux marques de présenter de véritables projets structurants», a souligné à El Moudjahid, M. Rabah Charef. Ce dernier précise que tout sous-traitant qui ne se lance pas dans le processus d’exportation de la pièce de rechange qui apportera, selon lui, une valeur ajoutée à l’économie nationale ne doit pas ouvrir droit à des avantages fiscaux.

De son côté, le directeur général du journal spécialisé L’Auto Marché relève que l'arrêt des importations des kits est une nécessité imposée par la réalité économique et estime qu’on a perdu beaucoup d’argent et de temps.

En effet, selon M. Mourad Cheboub, l’industrie automobile n'as pas été traité avec sérieux, ni par les constructeurs ni par les pouvoirs publics. «Cette manière d'aborder la construction autonome reste énigmatique. On ne doit pas mettre un trait définit sur l’industrie, cependant il faut revoir plutôt la stratégie de l’industrie mécanique», a-t-il préconisé.

Le directeur général du site d’information électronique, Autojazair, Nadir Kerri, assure que le retour à l’importation des véhicules neufs est une bonne décision et aura comme conséquence directe une baisse sensible des prix des véhicules.



Vers une baisse des prix des véhicules ?



«Aussi, les caisses de l’Etat pourront se renflouer avec les droits de douanes et la TVA que les concessionnaires devront payer pour chaque véhicule importé. Idem pour la taxe sur véhicule neuf que le client va payer. Les concessionnaires qui ont été marginalisés pendant cinq années du fait des lois proposées par un ex-ministre de l’Industrie et de son lobbying au profit de certaines personnes, pourront proposer une gamme et des modèles que nous n’avons pas connus depuis cinq ans. Ils pourront également créer des milliers de postes d’emploi», nous a-t-il expliqué par téléphone.

En attendant les détails sur ces nouvelles mesures, les experts et les professionnels du secteur automobile s’interrogent sur les modalités d’importation des véhicules neufs, la gamme choisie ou encore la date de leur entrée en vigueur. Ils disent qu’il est essentiel également de savoir si on va imposer des quotas pour chaque concessionnaire et quelles seront les ports de débarquement.

Mohamed Mendaci