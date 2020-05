Organisations des parents d’élèves : Assurer un accompagnement psychologique avant la tenue des épreuves

Le report des examens du baccalauréat et du BEM et l’annulation de l’examen du cycle primaire sont des décisions qui permettront, selon les organisations des parents d’élèves, de concilier la sécurité et la clôture dans de bonnes conditions de l’année scolaire.

«95% des décisions prises par le Conseil

des ministres figurent dans la plateforme de revendications formulées au ministre de l’Education lors de notre dernière réunion. Le gouvernement a pris en considération un élément très important dans la prise de ces décisions, celui de préserver la santé de l’élève avant toute autre considération, même si nous avons proposé l’annulation

du BEM», a indiqué le président de l’Association des parents d’élèves (ANPE), Ahmed Khaled.

Selon lui, les décisions adoptées vont sauver l’année scolaire. Il estime, toutefois, que les candidats à l’examen du BEM peuvent être confrontés à des difficultés et suggère l’ouverture des classes avant la tenue de l’examen pour leur permettre d'effectuer

des révisions avec les enseignants.

«La période de rupture avec l’école à cause du confinement aura un impact sur l’apprentissage et l’assimilation des candidats au BEM qui n’ont pas encore atteint l’âge de maturité contrairement aux candidats au baccalauréat», a-t-il expliqué, relevant la nécessité d’assurer un accompagnement psychologique avant la tenue des épreuves du BEM.

La vice-présidente de l’ANPE, Fatiha Bacha, craint «beaucoup l’aspect psychologique de l’élève et les conditions

de son encadrement, notamment devant la situation sanitaire que traverse le pays.

Il est important d’assurer un encadrement pédagogique et psychologique».

Elle penche pour l’annulation de l’examen en comptabilisant les moyennes obtenues durant les deux trimestres.

Le président de l’Organisation nationale

des parents d’élèves (ONPE), Ali Benzina, affiche quant à lui sa déception suite au maintien du BEM. «Nous avons souhaité l’annulation du BEM et l’organisation

du Bac le mois de juin.

Il faut prendre en compte l’état psychologique des élèves et donner aussi le temps nécessaire à la correction des copies. Il est question aussi de préparer comme il se doit la prochaine rentrée scolaire. De cette façon, les services concernés n’auront pas à subir de pression», a-t-il indiqué.



Ne pas prendre en compte les cours dispensés à distance



A la Fédération nationale des associations de parents d’élèves, c’est le soulagement. « Nos propositions ont été retenues pour sauver l’année scolaire et épargner aux élèves un retour à l’école dans ces conditions sanitaires difficiles, souligne sa présidente Djamila Khiar.

«Nous sommes satisfaits de ces décisions

du Conseil des ministres qui placent l’intérêt de l’élève avant toute autre considération», a-t-elle assuré.

Concernant les examens du Bac et du BEM, la Fédération a proposé que les questions des épreuves soient puisées des cours prodigués en classe durant les deux trimestres, arguant que les cours dispensés à distance

«ne pourront en aucun cas» remplacer l’enseignement dans les classes. «Les cours dispensés via le web ne garantissent pas le principe de l’équité et l’égalité. Tous les élèves ne disposent pas des mêmes moyens», a noté Mme Khiar.

Kamélia Hadjib