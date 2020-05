Syndicats de l’éducation : Entre satisfaction et réserves

Les organisations syndicales de l’éducation nationale ont été unanimes à saluer la décision prise lors du Conseil des ministres concernant la comptabilisation de la moyenne des deux premiers trimestres pour le passage d’un niveau à un autre avec possibilité de rachat. Leurs réactions sont en revanche mitigées en ce qui concerne le report des examens du Bac et du BEM au mois de septembre.

Pour le président du bureau national de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF), la majorité de ces décisions correspondent aux propositions des partenaires sociaux, notamment l’annonce de la fin de l’année scolaire, l’annulation de l’examen de fin de cycle primaire et le report de l’examen du Bac. Mais Sadek Dziri considère toutefois que la décision de maintenir l’examen du BEM est «peu étudiée», d’autant plus que tous les syndicats ont proposé son annulation. «Notre proposition reste d’actualité car le maintien du brevet d’enseignement moyen est tributaire de l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays d’ici le mois de septembre. Si elle s’améliore, nous ne voyons pas d’inconvénient à ce que le BEM se tienne en septembre, et nous allons nous mobiliser pour sa réussite, même si nous avons proposé de l’annuler et de comptabiliser les moyennes des deux premiers trimestres», a-t-il expliqué. Cet avis est partagé par le coordinateur national du Cnapest, qui a fait part de son étonnement de la décision du maintien du BEM. «Rien ne garantit que la situation sanitaire soit meilleure d’ici septembre, qui verra aussi la tenue de l’examen du Bac», a mis en garde Messaoud Boudiba, pour qui l’impact pourrait s’avérer négatif sur les élèves en l’absence de moyens de prise en charge aux plans scientifique et pédagogique. «Le seul moyen d’y remédier est d’accompagner les élèves via les leçons diffusées sur les plateformes numériques», a-t-il suggéré.

Le Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation salue, par la voix de son SG, la suspension de l’année scolaire et la comptabilisation, pour le passage au niveau supérieur, de la moyenne des deux premiers trimestres.

Pour le maintien du BEM, il se dit inquiet de l’impact psychologique que pourrait avoir cette décision sur les élèves qui ont quitté l’école le 12 mars.

«Le jour de l’examen, les candidats se retrouveront avec 6 mois d’inactivité et de vacances forcées, sans études ni révision», relève Boualem Amoura.

Du côté du Syndicat national des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), on est d’un avis différent. Pour son coordinateur national, le maintien des deux examens du BEM et du Bac ne pose pas de problème particulier. «Le maintien du BEM est une chance pour certains élèves qui pourraient être exclus s’ils n’obtiennent pas la moyenne de 9/20 durant l’année scolaire. Un élève qui a 10/20 au BEM est admis d’office au lycée. Aussi, un élève peut avoir une moyenne annuelle de 8/20 et sera donc exclu et ne pourra pas accéder au lycée. Avec l’examen du BEM, il aura une chance», a expliqué Meziane Meriane. Enfin, le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation a salué les décisions du Conseil des ministres. «Tout ce que nous avons proposé en avril dernier a été pris en considération, sauf pour l’examen du BEM.

Les décisions du Conseil des ministres ont mis fin au suspense et ont soulagé les élèves qui ont désormais tout le temps pour réviser et préparer leurs examens», a souligné Ferhat Chabekh.

