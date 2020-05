Diabète : Un programme d’accompagnement en ligne

Un programme personnalisé d’accompagnement en ligne gratuit est ouvert à tous les patients diabétiques vivant en Algérie en période d’épidémie COVID-19.

La Setif Diabetes Association, représentant de l’Algérie à l’International Diabetes Federation (IDF) sous l’autorité du Pr Rachid Malek du CHU Mohamed-Abdenour – avec la collaboration d’un panel d’experts des CHU de Constantine (Pr Nassim Nouri, Pr Yacine Kitouni, d’Alger (Pr Amar Tebaibia, Dr Samir aouiche), Oran (Pr Khadra Faraoun, proposent depuis le 4 mai une application e-santé aux patients diabétiques vivant en Algérie face à la menace du Covid-19. Un communiqué de CoviDIAB Algérie indique que le diabète n’expose pas à un risque accru de contamination par le COVID-19. Néanmoins, en cas d’infection, les patients diabétiques sont plus à risque de développer des formes sévères de la maladie.

Afin d’accompagner les diabétiques, particulièrement pendant le Ramadhan et de leur assurer un suivi médical en cas de suspicion ou d’apparition des symptômes précoces de Covid-19, l’IDF-MENA propose au niveau national, une aide concrète s’appuyant sur l’e-santé (santé digitale).

Dans le contexte du confinement actuel et des mesures de distanciation sociale, l’e-santé offre une solution idéale pour maintenir le contact et le suivi médical entre les patients et leurs médecins traitants.

La volonté de s’inscrire dans cette digitalisation s’est imposée pour mettre à la disposition des diabétiques une plateforme de communication facilitant les échanges avec le corps soignants, en cas de besoin d’un suivi médical. Le but de cette plateforme est l’information en temps réel, les réponses aux questions pratiques sur le diabète et le Covid-19 ou encore l’orientation des patients vers les soins adaptés en cas d’apparition de symptômes évocateurs d’une possible infection.

L’application web s’appuie sur la plateforme IRIADE (iriade.fr), moteur logiciel dédié à l’accompagnement digital personnalisé. Elle ne nécessite aucune installation de logiciel et est accessible par smartphone, tablette ou ordinateur.

Les patients peuvent s’y inscrire eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un médecin sur le site covidiab-algerie.com et accèdent à une médiathèque mise à jour quotidiennement. Des notifications sont envoyées à chaque fois qu’une information utile aux patients diabétiques est publiée.

En outre, grâce à des questionnaires, des conseils personnalisés lui sont fournis. Des questions sur son état de santé sont posées régulièrement afin d’orienter le patient vers des soins spécifiques selon les recommandations actualisées (médecin traitant, urgences… ) en cas de besoin. Le système prévoit, pour les médecins qui le souhaitent, la surveillance d’alertes individuelles leur permettant d’agir directement auprès de leurs patients.

Des sessions LIVE vidéo sont proposées aux inscrits de CoviDIAB Algérie avec des diabétologues et des soignants.

L'initiative collaborative d’équipes d’experts algériens est en partenariat avec des experts français en charge de l’application CoviDIAB en France (Pr. R. Roussel, et Dr B. Hansel Hôpital Bichat, Paris).