Ooredoo - Scouts musulmans algériens : Caravane de solidarité dans plusieurs régions

Ooredoo accorde une contribution financière aux Scouts musulmans algériens, pour lancer une caravane de solidarité au profit du personnel soignant, ainsi que les familles défavorisées, indique un communiqué de la compagnie. Cette opération concerne les wilayas d’Alger, d'Oran et de Sétif.

Des box de s’hour contenant des produits alimentaires ont été distribués au personnel soignant des hôpitaux et des repas ont été distribués aux passagers, ouvriers et nécessiteux. Ooredoo s’engage également à offrir près de 8.000 box au profit des médecins et du personnel soignant dans les mêmes wilayas.