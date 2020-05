Chine : L’Intelligence artificielle pour réduire le risque d’infection

La Chine a annoncé hier vouloir promouvoir davantage la vague de modèles de nouvelles technologies qui renforcent les services sans contact pour réduire le risque d'infection au coronavirus.

L'épidémie apportera des opportunités pour les cours et l'enseignement en ligne, le télétravail et les activités sur Internet, les applications 5G industrielles, le commerce et les services sans personnel et le commerce électronique de produits alimentaires frais en relation avec l'augmentation accélérée des entreprises et des services sans contact, d'après la société International Data Corporation.

Ainsi, un système d'ascenseur à commande vocale a été mis en service dans un hôpital de Pékin pour réduire le risque d'infection croisée.

Un autre système d'Intelligence Artificielle développé par le géant technologique chinois, Alibaba, permet d'identifier les passants avec de la fièvre ou sans masque dans les marchés, les gares, et autres zones piétonnes très fréquentées. Une plate-forme en nuage qui combine la 5G et la réalité virtuelle (RV) a été conçue pour offrir une expérience d'achat virtuelle panoramique aux consommateurs qui restent à leur domicile.

Elle sera utilisée dans une centaine d'entreprises commerciales à travers le pays. Basé sur la technologie 5G et l'Internet des objets, un système de verrouillage magnétique intelligent, qui a été mis en service dans les provinces du Jiangsu et du Guangdong, est capable de contrôler l'état de la porte d'une famille qui doit être isolée en raison de la quarantaine et d'en rendre compte rapidement aux travailleurs de quartier.

Grâce à un robot doté de la technologie 5G, des médecins d'un hôpital de la province orientale du Zhejiang ont réalisé une échographie sur un patient à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei, à 700 kilomètres de là. Wuhan était épicentre de l'épidémie de COVID-19.

Outre les robots 5G, des équipements intelligents, dont des caméras thermiques 5G et des moniteurs de santé 5G, ont été également mis en service pour aider les gens à maintenir une distance sociale sûre dans le contexte de l'épidémie.