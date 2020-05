Corruption dans les filières de montage automobile et travaux publics : Les procès de Haddad, Oulmi et Tahkout reportés au 15 Juin

Les procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Mourad Oulmi et Mahieddine Tahkout ont été reportés, hier, par le tribunal de Sidi M’hamed, au 15 juin prochain.

Une ambiance particulière régnait hier dans la salle d’audience du tribunal de Sidi M’Hamed qui devait abriter des procès liés à la corruption dans les filières du montage automobile et des travaux publics. Le box des accusés est vide, seuls les avocats des accusés et de la partie civile étaient présents, en absence des accusés non détenus et des témoins.

10h 14 : le juge annonce l’ouverture du procès dans lequel est poursuivi Mourad Oulmi, PDG de SOVAC avec des ex-hauts responsables, dont Abdelmalek Sellal, des anciens ministres et des walis. Le juge a appelé les accusés, tous absents, et a procédé à l’enregistrement des documents de constitution des avocats, avant d’annoncer le report du procès à l’audience du 15 juin. De même pour les affaires de Mahieddine Tahkout et Ali Haddad. Selon Me Khaled Berguel, porte-parole du collectif de défense des accusés, la décision de renvoi des trois dossiers par le président du tribunal est motivée par «la poursuite de l’instruction judiciaire par le magistrat instructeur dans les dossiers des deux hommes d’affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout», a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse.

Il précisera que leur dossier n’a pas été transmis au tribunal et est toujours au niveau de l’instruction, près le tribunal de Sidi M’Hamed. Mais comment le procès a-t-il été programmé alors que l’enquête judiciaire n’est pas achevée ? Me Berguel a expliqué que des ex-hauts responsables et dirigeants sont poursuivis dans ces deux dossiers. «Ils bénéficient du privilège de juridiction et leurs auditions ont été menées par le conseiller magistrat instructeur près le parquet général de la Cour suprême. Le dossier a été transmis au tribunal de Sidi M’Hamed après la clôture de l’instruction judiciaire et le procès programmé par respect au délai et aux procédures du code pénal», a-t-il expliqué.

Toutefois, l’instruction judiciaire a été achevée dans le dossier de Mourad Oulmi. Sur décision du tribunal de joindre les trois affaires en un seul dossier, Me Berguel a répondu que la décision sera prise lors des débats à l’audience. A une question sur le jugement à distance, proposé par des tribunaux en raison du confinement sanitaire, l’avocat a souligné qu’il est difficile pour un détenu, notamment dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire et la suspension des visites familiales, d’accepter un procès à distance. «Ce sera un procès sans âme. Cette procédure est écartée vu la complexité du dossier et le nombre de parties, ainsi que la gravité des accusations et les faits pour lesquels sont poursuivis des hommes d’affaires et des ex-hauts responsables», a-t-il soutenu. La décision de rejeter le procès à distance a été prise en concertation avec les membres du collectif de défense ainsi que le report «pour garantir un procès équitable et assurer son bon déroulement», a-t-il poursuivi.



Deux Premiers ministres, 12 ministres et plus de 10 ex-walis poursuivis



Pour rappel, il s’agit du deuxième report. Dans le premier dossier relatif à l’affaire Ali Haddad patron de l’ETRHB, 12 ex-hauts fonctionnaires de l’État, deux ex-Premiers ministres, d’anciens ministres et walis sont poursuivis. Il s’agit d’Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, des anciens ministres Amar Ghoul, Abdelghani Zaâlane, Amara Benyounès et Boudjemaâ Talaï, en détention provisoire, et Abdessalem Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie en fuite, Karim Djoudi ancien ministre des Finances, Amar Tou, ancien ministre des Transports, placés sous contrôle judiciaire, Abdelkader Bouazghi, en sa qualité de wali de Blida, lors des faits, Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger, sous contrôle judiciaire, et Mohamed Djamel Khanfar, ex-wali d’El-Bayadh, remis en liberté par le conseiller-magistrat instructeur près la Cour suprême. Les accusés sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêt, octroi d’indus privilèges et trafic d’influence. Le tribunal va également examiner l’affaire du concessionnaire SOVAC dans laquelle est poursuivi l’accusé principal Mourad Oulmi, Ahmed Ouyahia, en détention, les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi (en détention) et Abdesslem Bouchouareb, en fuite. Les personnes poursuivies pénalement dans ce dossier sont le PDG du groupe Sovac et deux de ses frères, ainsi que 12 cadres et fonctionnaires, dont 7 du ministère de l’Industrie et des Mines, et 5 cadres du Crédit populaire algérien (CPA). Trois personnes morales sont également poursuivies, il s’agit des entreprises commerciales dépendant du groupe Sovac. Selon le parquet de Sidi M’Hamed, les frères Oulmi sont poursuivis pour, entre autres, «transfert illicite de capitaux, surfacturation et dilapidation de deniers publics», alors que les hauts fonctionnaires et les cadres de l’État doivent répondre d’inculpations liées à «l’octroi d’indus privilèges et de dilapidation de deniers publics». Ali Haddad est poursuivi comme accusé principal dans un dossier lié à l’octroi du projet ferroviaire reliant Relizane au sud de Tiaret et Tissemsilt, ainsi que des crédits bancaires et des marchés publics dans le secteur des travaux publics et des transports. Concernant les biens fonciers, l’ex-wali Abdelkader Zoukh avait attribué à l’homme d’affaires des lots de terrain à Bab Ezzouar, à Bir Mourad Raïs et à Dar El-Beida, alors que l’ancien wali d’El-Bayadh lui a accordé un terrain de 50.000 ha. Concernant l’affaire Tahkout, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed avait ordonné le 11 juin 2019 le placement de 19 personnes en détention provisoire dans l’affaire Mahiedienne Tahkout dans laquelle 45 personnes sont impliquées, 7 autres sous contrôle judiciaire, et de remettre 19 suspects en liberté, alors que six personnes morales en lien avec les activités du principal suspect sont également accusées dans cette affaire. Les personnes poursuivies pénalement sont Tahkout Mahieddine, son fils et deux de ses frères, en sus de 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 3 salariés d’entreprises appartenant à Tahkout, selon le parquet de Sidi M’Hamed. Il s’agit d’un ancien Premier ministre, trois anciens ministres et sept anciens walis. Les enquêtes dans les affaires de corruption se poursuivent en cette période de confinement sanitaire.

Neïla Benrahal