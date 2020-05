PATRIMOINE, ORAN, Zaouïa El-Habria El Belkaïdia : Ancrage des nobles valeurs de l’islam

Considérée comme l’un des plus importants refuges de spiritualité et d’apprentissage des sciences et de la morale religieuses et des nobles valeurs de l’islam, la zaouia El Habria El Belkaïdia à Oran est aussi un lieu de piété, un repère de tolérance, de paix et du vivre ensemble. Ce lieu de culte dédié au père spirituel de la Tariqa El Belkaidia, cheikh Sidi Mohamed Belkaid, est situé dans la localité de Sidi Maârouf, commune de Sidi EL Chahmi, à l'est d'Oran. Selon de nombreux ouvrages, ce dernier est né à Tlemcen en 1911. Dès son jeune âge, il était prédestiné à jouer un rôle de premier ordre dans la vie spirituelle des villes de l'Ouest, particulièrement à Tlemcen et Oran. Au début de l’année 1940, ce grand maître a ouvert une première zaouïa baptisée au nom d’El Habria El Belkaidia. Celle-ci a eu une place importante avant, durant et après la guerre de Libération avant de lui insuffler une dimension internationale à Oran, plus exactement à Sidi Maârouf. Dès son ouverture, la zaouia El Habria s’est investie dand la mission de former chaque année des dizaines de jeunes venus de tous les coins du pays, notamment à travers un cycle de dourous El Mohamadia qui signifie littéralement (les leçons mohammadiennes) qui ont eu une dimension et une notoriété internationales. Décédé le 21 août 1998, ce grand maître spirituel de la tariqa El Habria a légué sa succession à son fils Abdelatif. A travers les dourous El Mohammadia, organisées chaque année pendant le ramadan (à l’exception de cette année à cause de la pandémie du coronavirus), la zaouia El Habria Belkaïdia a contribué à l’ancrage de l’esprit de tolérance et des nobles valeurs de l’islam au sein de la société et son immunisation contre toute forme d’extrémisme. De même pour la célébration du Mawlid Ennabaoui, la naissance du prophète Mohammed (QSSSL) qui s’étend dans ce lieu sur tout un mois, conformément à la Tariqa El Belgaidia. Cette fête, qui intervient chaque année le douzième jour du mois lunaire Rabie El Awal, est surtout marquée par l’organisation des leçons et le récital du chant religieux, des conférences sur la Sira El Nabawiya (la conduite morale du prophète Mohammed (QSSSL), a indiqué à notre journal, le docteur Maâzouz, responsable de la communication auprès de la zaouia EL Habria. Selon notre interlocuteur «Le but à travers ce mode de célébration est inspiré de l’un des hadiths de notre prophète qui a dit : « Apprenez à vos enfants l’amour de leur prophète, de sa famille et le récit du Coran ». Cela veut dire « -que les jeunes ou les adolescents qui reçoivent une éducation basée sur l’amour du prophète vont découvrir les valeurs morales qu’il incarnait, sa générosité, sa fidélité ; ils vont découvrir aussi que pendant le djihad et les foutohate, notre prophète interdisait qu’on tue des femmes, des enfants ou un prêtre en train de prier, on refuse même d’arracher un arbre. Cela veut dire aussi qu’en devenant adulte, les jeunes vont incarner ces valeurs et suivre l’exemple de leur prophète qu’ils aiment tant. En devenant des fonctionnaires, ils n’accepteront pas de se faire corrompre, ni de mentir ou de nuire à leur pays. Enfin, cela veut dire que nous allons préparer et immuniser notre société contre les différents fléaux. L’amour du prophète ne s’exprime pas uniquement avec des mots mais avec la célébration de sa naissance et des rappels de tout ce qu’il est, de ce qu’il représente pour le monde musulman et l’humanité entière, dira le même responsable.

A. S.