Eviter les amalgames

Par : Kamel Bouslama

Depuis quelques décennies, la question de la codification de la «shari’à» islamique, considérée comme «source principale de législation» a pris, à dessein, une telle dimension politique que cela touche aussi bien les régimes arabo-musulmans en place que les dites oppositions, les oulémas modérés que les prédicateurs adeptes, entre autres dérives, de la surenchère moralisatrice. Du fait de cette politisation outrancière, le débat ne semble guère dépasser le niveau de l’agitation et de la réflexion superficielle et affective, au détriment des approches sérieuses visant à l’impartialité…

Mais enfin, que signifie ce terme si controversé au point de susciter des «guerres saintes » pour ainsi dire et leurs lots de victimes souvent innocentes ? Voici ce qu’on a pu obtenir, au gré de nos recherches documentaires, comme éléments de réponse : ce qu'on peut d'emblée retenir du terme «shari'a», c'est qu'il n'apparait qu'une seule fois dans le Coran (XLV, 18 : «Nous t'avons ensuite placé sur une «voie» procédant de l'Ordre. Suis-la donc...»), où l'on trouve trois autres occurrences de termes de la même racine (XLII, 13 ; V, 48 ; XLII, 21)…

Dans toutes ces occurrences, le terme «shari'a» signifie non pas les normes juridiques, mais le chemin ou la voie. Ce sens coranique du terme est celui-là même que donnent tous les dictionnaires de la langue arabe : le verbe «shara'a» signifie aller à un point d'eau, et les noms «shir'a» et shari'a désignent soit l'abreuvoir, soit le chemin ou la déclivité qui y mène…

Au départ donc, «shari'a» était utilisé dans ce sens de sentier ou voie de Dieu. Puis on y intégra les règles juridiques révélées dans le Coran, puis celles figurant dans les hadiths, et par la suite les exégèses, gloses, opinions, ijtihàd(s)», fatwà(s) et jugements ; bref, tout ce qui vint compléter et éclaircir ces règles fondamentales pour constituer la jurisprudence islamique (fiqh), de sorte qu'aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, on entend par «shari'a» le «fiqh» tel qu'il s'est formé dans l'histoire…

Et si l'on peut, dans les sciences profanes, utiliser un mot dans les sens qu'il a acquis au cours d'une longue histoire, rien ne nous y autorise lorsqu'il s'agit d'un vocable coranique. Là, en effet, toute altération de sens conduit immanquablement à déformer le sens du texte, et donc à dénaturer la Révélation…

Ainsi a-t-on pu observer que le fondamentalisme islamique authentique doit toujours commencer par retrouver le sens dans lequel les termes coraniques étaient compris au moment de leur révélation, en s'appuyant sur le Coran lui-même et sur les sources anciennes. Or, à s'en tenir au seul sens contemporain de ces termes tels que nous les côtoyons aujourd’hui, l'on a le sentiment qu’on va au-devant de périls graves pour l'islam et pour toute la société…

Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que sur les quelque six mille versets coraniques, deux cents seulement comportent une dimension juridique, soit un trentième du Coran environ, y compris les versets abrogés. Cela montre que le principal objet du Coran est surtout d'ordre moral : il s'agit d'inscrire la foi dans l'âme du croyant, d'élever sa conscience et sa moralité, de façon qu'il soit à lui-même sa propre «shari'a», au sens de voie menant à Dieu…

Aussi, a-t-il été observé que «même lorsqu’une norme coranique est applicable, elle doit l’être dans le cadre de la foi et de la justice, en dehors de tout parti-pris ou déviation juridiste. Dieu, prévient-on, «a le plus souvent laissé exprès aux hommes le soin d’en régler le détail et la liberté de les soumettre à leur jugement pour les remplacer le cas échéant, en fonction des besoins de chaque époque».

K. B.