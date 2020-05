SAVOIR, Les miracles scientifiques dans le Coran : Des atomes qui prennent vie

(2e partie et fin)

Comme le scientifique évolutionniste, cité ci-dessus, l’avoue, l’objectif fondamental de la théorie de l’évolution est de nier qu’Allah (Dieu) a créé les êtres vivants. Ceci est le scénario, mis de l’avant par les évolutionnistes, décrivant la transformation des atomes inanimés et inconscients en organismes animés, et plus particulièrement, en des êtres humains ayant de hauts niveaux de conscience et d’intelligence : «Après le Big Bang (le Grand Fracas), les atomes, contenant des forces équilibrées, avec précision, se sont fait venir à l’existence, d’une certaine façon, par elles-mêmes […]. Ces atomes se sont d’abord transformés en cellules possédant des structures très complexes, puis ils ont produit des copies des cellules qu’ils formaient, en se divisant en deux. Par la suite, ils ont commencé à parler et à entendre. Subséquemment, ces atomes se sont transformés en professeurs d’université se voyant, eux-mêmes, grâce au microscope électronique et prétendant être venus à la vie, par hasard […]. »

Il est possible de prolonger cette histoire, mais arrêtons-nous ici, et voyons si des atomes inconscients peuvent se former spontanément en molécule d’ADN, la pierre angulaire de la vie et des protéines.

L’ADN (acide désoxyribonucléique), situé dans le noyau d’une cellule, contient les codes porteurs de l’information en contrôle de la formation de tous les organes et de l’ensemble des caractéristiques du corps. Ce code est tellement complexe que les scientifiques n’ont été capables de le traduire (dans une mesure très limitée) qu’à la fin des années 40. Les protéines sont les éléments constitutifs des êtres vivants et jouent un rôle clé dans de nombreuses fonctions vitales de l’organisme.

L’ADN est une série de nucléotides disposés selon une séquence particulière. Une protéine est une série d’acides aminés disposés, aussi, selon une séquence particulière. Tout d’abord, il est mathématiquement impossible, à la fois pour des molécules d’ADN ou des molécules de protéines, qui se présentent en des milliers de types différents, de se disposer selon les séquences appropriées, nécessaires à la vie, et ce, par hasard. Des calculs probabilistes montrent que la probabilité que même les plus simples molécules de protéines se disposent selon la bonne séquence, par hasard, est égale à zéro. En plus de cette impossibilité mathématique, il y a aussi un important obstacle chimique à la formation, par pure coïncidence, de ces molécules. Si la relation entre l’ADN et la protéine était le résultat du temps, du hasard et d’un processus naturel, il y aurait, alors, une sorte d’affinité chimique de l’ADN et de la protéine à réagir, étant donné que les acides et les bases ont une forte tendance à réagir. Dans ce cas, si le hasard avait vraiment joué un rôle, une foule d’autres réactions chimiques naturelles se seraient produites entre des fragments aléatoires d’ADN et de protéine, de sorte que les êtres vivants que nous voyons aujourd’hui ne se seraient pas formés.

Tout comme l’Univers entier a été créé à partir de rien, les êtres vivants ont, également, été créés à partir de rien. Tout comme rien ne peut venir à l’existence, à partir de rien, par hasard, la matière inanimée ne peut pas s’organiser, par hasard, pour former des êtres vivants. Seul Allah, le Possesseur d’une Puissance Infinie, d’une Sagesse Infinie et d’un Savoir Infini, dispose du pouvoir de faire tout cela.

Allah dit (selon la traduction du sens du verset) : «Votre Seigneur, c’est Allah, Celui qui a créé les cieux et la Terre en six jours, puis qui S’est établi (Istawâ) sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le Soleil, la Lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La Création et le commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à Allah, le Seigneur de l’Univers ! » (Coran 07/54)

-----------------------

VERSET DU SAINT CORAN

«La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la prière et d’acquitter la Zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux.» (2/177).

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : «Allah aime, lorsqu’une personne effectue une chose, qu’elle le fasse avec soin.» Rapporté par ‘Alâ’ et considéré comme bon par Albâny.