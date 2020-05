Visioconférence du CARE : L’Algérie doit s’attaquer aux déficits

En mettant une série de propositions de sortie de crise, l’expert recommande, outre cette stabilisation de l’économie, de mettre en place un véritable programme de réformes sur le plan de l’offre, et de tirer profit du numérique ainsi que l’économie bleue et verte.

Aux yeux du Dr. Bessaha, il est plus que jamais temps d’abandonner carrément le modèle de la rente pétrolière qu’il qualifie d’«insoutenable» et d’«ingérable». Sur le même ordre d’idées, il préconise une politique industrielle efficace et d’éliminer le recours à la dépense publique comme source de croissance. Dans une rétrospective qu’il l’a mené six ans en arrière, l’économiste souligne qu’entre 2014 et 2019, «12.000 milliards de DA ont été dépensés pour combler les déficits», précisant que la crise pétrolière de 2014 a hérité de déficits budgétaires colossaux équivalents au «quadruple voire au quintuple de ce qui est considéré comme la norme». Enchaînant, le Dr. Bessaha s’est dit «sidéré» de la manière dont était gérée la crise pétrolière de 2014. «On a procédé au financement de la crise sans mesures d’ajustement ni politique budgétaire», déplore-t-il. Au chapitre de ces anomalies, l’expert inscrit aussi le recours à la planche à billets en 2017 «qui ne répondait à aucune logique et manquait de vision stratégique». En effet, expliquait-il, les autorités disposaient encore de ressources domestiques et extérieures suffisantes qui, combinées judicieusement à des mesures d’ajustement raisonnables, auraient pu non seulement engager le processus de sortie de crise du pays mais économiser 135 milliards de dollars, donnant ainsi des ressorts financiers fort précieux pour l’avenir». D’autre part, l’économiste au FMI indique que l’impact de Covid-19 est de 15, 30% du PIB par rapport à la crise de 2014. Par ailleurs, il indique pour les perspectives qu’entre 2020 et 2022, les besoins de financer le budget seront de 2.200 milliards par an. Sans une politique ambitieuse, bien réfléchie, le Dr. Bessaha prévient que l’Algérie risque de revenir au FMI en mars 2022». Sur le plan international, l’économiste dira que pendant la phase d’urgence, les priorités sont claires : satisfaire les besoins de la population, appuyer les travailleurs et les entreprises. Les mesures d'envergure prises de manière opportune et ciblée par de nombreux dirigeants sur les plans budgétaire, monétaire et financier, en ce qui concerne notamment les garanties de crédit, les mécanismes de liquidité, les délais de grâce, la prolongation de l'assurance chômage, l'augmentation des prestations et les allégements fiscaux, sont vitales pour les ménages et les entreprises. «Ce soutien doit se poursuivre tout au long de la phase d'urgence afin de limiter au maximum les impacts négatifs sur l’investissement et l’emploi. Une fois le confinement levé, les autorités doivent soutenir la demande, encourager l'embauche dans les entreprises et assainir les bilans dans le secteur privé et public pour favoriser la reprise», indiquera le Dr. Bessaha. Et estime que les problèmes des chaînes de valeurs et des dettes seront difficiles à régler.

Fouad Irnatene