Grand angle : Une décision qui se fait attendre

La France et les pays du G 5 Sahel sont toujours dans l’attente de la décision de Washington sur la présence des forces américaines en Afrique. L’administration américaine avait fait part, au mois de décembre, de son intention de réduire considérablement le nombre des soldats américains sur le continent noir, voire même d’y retirer ses troupes engagées dans la lutte antiterroriste. Les priorités sont la Russie et la Chine. Mais pour l’heure, la décision qui était attendue pour janvier n’a pas été prise. Paris tente, quand elle a eu connaissance de la volonté de Donald Trump, de sensibiliser les décideurs américains sur l’importance cruciale que revêt le maintien de leur présence en Afrique, sans trop savoir si les arguments avancés pour ce faire pèseront au moment de la prise de la décision. L’envoi par Paris de soldats supplémentaires se veut comme un geste nécessaire pour poursuivre ensemble la guerre contre le terrorisme. Car si les forces américaines interviennent peu directement dans les affrontements au Sahel, il reste que pour l’armée française leur soutien logistique est crucial. «Si les américains décidaient de se retirer d’Afrique, cela serait une mauvaise nouvelle pour nous», avait déclaré le président français, reconnaissant ainsi le rôle déterminant que joue les américains. Car malgré les efforts consentis par l’armée française, à Paris, on est parfaitement conscient qu’il est impossible de gagner seul la guerre menée contre le terrorisme au Sahel. Pour preuve, dans un récent rapport sur la situation sécuritaire dans le Sahel, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que «depuis novembre, la situation sécuritaire a encore subi une détérioration au Mali et dans la région sahélienne avec des attaques terroristes de plus en plus complexes contre les forces de sécurité». Pour faire face à ce défi, la nécessité d’une plus grande coordination des efforts de plusieurs forces est, selon lui, indispensable. C’est ce discours aussi que la France développe dans son combat diplomatique mené en direction des Etats-unis. Mais la principale difficulté à laquelle Paris fait face est que le président américain, Donald Trump, ne considère pas l’Afrique comme un enjeu stratégique majeur. Selon un ancien diplomate américain en poste en Afrique, pour l’administration Trump, la présence américaine doit être concentrée sur les lieux où ses intérêts directs, notamment économiques, sont en jeu, comme au Ghana et au Kenya. Et plus encore, les américains ne considèrent pas que les terroristes du Sahel constituent un danger direct pour la sécurité des USA. Pour d’autres, la raison du désintérêt manifesté pour l’Afrique s’explique par le fait que le continent noir ne représente pas un enjeu électoral pour Trump. C’est pourquoi il serait hasardeux de miser sur le maintien d’une présence américaine au Sahel. Tout au plus, le Pentagone fournira des instructeurs en remplacement à ses militaires rentrés à la maison.

Nadia K.