Syrie : 48 morts dans des combats entre forces gouvernementales et terroristes

Au moins 48 personnes ont été tuées, dimanche près d'Idleb en Syrie, dans des affrontements entre forces gouvernementales et terroristes, le bilan le plus lourd depuis le début d'une trêve dans cette région du nord-ouest du pays, selon une ONG.

Ces dernières semaines, des combats sporadiques ou des tirs d'artillerie ont eu lieu dans la province d'Idleb et dans des territoires adjacents, malgré un cessez-le-feu adopté le 6 mars pour cette région qui constitue l'ultime grand bastion terroristes de Syrie. Dimanche, 35 combattants des forces gouvernementales ou de milices alliées et 13 terroristes, surtout du groupuscule Houras al-Din, lié à Al-Qaïda, ont péri dans le nord-ouest de la province de Hama, voisine d'Idleb, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les combats ont été déclenchés par un assaut terroriste nocturne contre des positions gouvernementales, d'après l'ONG. Le bilan «est le plus élevé depuis l'entrée en vigueur de la trêve», a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Selon lui, les combats se poursuivent en soirée. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et déplacé des millions de personnes.