Libye : Pluie de roquettes sur Tripoli

L’enfer libyen ne s’atténue pas. Une centaine de roquettes se sont abattues sur Tripoli, ce week-end, tuant quatre civils et endommageant gravement l’aéroport. L’attaque a été lancée par l’Armée nationale arabe libyenne (ANL, autoproclamée, ndlr) de Khalifa Haftar qui tente de s’emparer de la ville depuis le 4 avril 2019.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé du GNA, Amine al-Hachemi, au moins quatre civils, dont une fillette de 5 ans, ont été tués samedi dans les quartiers populaires d'Abou Slim Bab et Ben Ghachir, et 16 personnes blessées. Samedi et dimanche, l’aéroport de Mitiga, au nord-ouest, a également été durement frappé. Deux avions sont détruits, la salle des voyageurs et la piste d’atterrissage sont endommagés. Sur les dix réservoirs de carburant, quatre ont été détruits et les six autres sont très abîmés, selon la compagnie nationale de pétrole. L’aéroport est fermé depuis des mois à cause des fréquentes attaques aériennes, mais c’est la première fois que les dégâts sont aussi importants. Un vol exceptionnel était prévu ce week-end pour ramener des Libyens bloqués à l’étranger à cause du coronavirus.

La mission de l’ONU a déploré «un spectacle devenu très familier mais terrifiant». Une condamnation que le gouvernement d’union nationale de Tripoli, reconnu par l’ONU, critique car elle ne nomme pas Khalifa Haftar comme le responsable direct de ces exactions. Depuis le 2 mars et la démission de Ghassan Salamé, les Nations unies n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur un nouveau responsable de la mission. Entre mercredi et dimanche, au moins 19 personnes —17 civils et deux policiers— ont été tuées et plus de 66 civils blessés dans une pluie de roquettes contre plusieurs quartiers de la capitale libyenne, a indiqué le GNA, accusant les pro-Haftar de s'en prendre aux civils.

En Turquie, le ministère des Affaires étrangères a menacé de prendre pour «cible» les pro-Haftar. «Si nos missions et intérêts sont visés en Libye, les forces de Haftar seront considérées comme des cibles légitimes.» Des roquettes sont tombées vendredi dans le périmètre de l'ambassade de Turquie et de la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Tripoli. Rome a dénoncé l'attaque qu'elle a aussi attribuée aux pro-Haftar. Ces derniers ont nié cibler des représentations diplomatiques. «Les forces du criminel de guerre (Khalifa Haftar, ndlr) ont tiré plus d'une centaine de roquettes et de missiles sur des quartiers résidentiels du centre de Tripoli samedi», a affirmé le GNA sur Facebook. La Manul a fait part de sa «ferme condamnation des attaques visant des civils et des infrastructures civiles» et appelé à traduire leurs auteurs en justice. Pour le GNA, le «projet sanguinaire» du maréchal Haftar visant à s'emparer du pouvoir «touche à sa fin».

«Les actes insensés de ces derniers jours sont la preuve de sa faiblesse et de son désespoir après les défaites successives de ses milices et de ses mercenaires», a-t-il indiqué. Les troupes du maréchal Haftar ont subi plusieurs revers dans leur offensive ces dernières semaines. Appuyées logistiquement par la Turquie, les forces du GNA leur ont repris en avril deux villes stratégiques de l'ouest, et cernent actuellement Tarhouna, la plus importante base-arrière des pro-Haftar, à quelque 80 km au sud-est de Tripoli.



Tripoli privée d’eau



Pour rajouter à la détresse des habitants de la capitale libyenne et ses environs misère, le principal fournisseur d'eau du nord-ouest de la Libye a déclaré que des hommes armés dans le sud avaient pris d'assaut l'une de ses installations, réduisant ainsi drastiquement l'approvisionnement en cette ressource. La pression de l'eau à Tripoli commençait déjà à baisser dimanche après-midi après que le principal service d'approvisionnement en eau potable a déclaré qu'une de ses centrales électriques dans le sud avait été prise d'assaut par des hommes armés.

Ahmed al-Deeb, chef de son comité de la région ouest, a déclaré que les hommes avaient coupé l'électricité en raison d'une pénurie de gaz de cuisine et d'un manque de liquidités dans les banques locales, et que les anciens des tribus négociaient avec eux pour rétablir le courant.

La compagnie nationale pétrolière, a déclaré la semaine dernière, qu'elle effectuait des travaux pour fournir du gaz de cuisine à partir du principal champ pétrolier de Sharara. Depuis le début de l'offensive en avril 2019, les violences ont fait des centaines de morts et poussé à la fuite quelque 200.000 personnes.

M. T.