Dans la lucarne : Terrains neutres préconisés

Le monde est dans une mauvaise passe, et ce, sur tous les plans. On a eu raison en quelque sorte sur la normalité des choses. L'homme est fait face à ce virus qui s'est répandu comme une traînée de poudre et a mis l'humanité à découvert. Car même les grandes puissances, mortellement atteintes, ne font que colmater les brèches. Avec le début du déconfinement, on redonne plus d'intérêt au football, puisqu'il rapporte cher, notamment pour les chaînes tv. Les adeptes de cette discipline ne se comptent plus de par le monde. Ce qui inquiète un peu, c'est le fait que certains sont encore craintifs pour se relancer dans le bain. Ce n'est pas le cas des allemands qui ont donné la date de la reprise. La première ligue est favorable de renouer avec la compétition afin que les contres-coups sur le plan économique ne soient pas énormes. On va reprendre, mais sur des terrains neutres. sur 20 clubs, six ont refusé cette mesure... Toutefois, malgré le fait que Liverpool compte 23 pts d'avance sur le 2e, Manchester City, on n'a pas voulu fausser la compétition du foot anglais. C'est tout à l’ honneur des dirigeants de ce pays, car même si la vie humaine est précieuse, un retour à la vie normale est inéluctable. C'est ce qu'on aime !

Hamid Gharbi