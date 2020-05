Amine Messaoud Zoubiri, Président de la fédération Algérienne de Badminton : «On n’est pas inquiet pour la reprise»

La fédération algérienne de badminton, contrainte de geler toutes ses compétitions à l'image des autres instances sportives, n'est pas inquiète pour la reprise des activités malgré cette longue trêve sanitaire. «Nous avons réalisé une bonne partie du programme national des compétitions.

On n'est pas du tout inquiet. Quel que soit le scénario, on pourra terminer la saison. Au niveau des seniors et des jeunes catégories (filles et garçons), il reste seulement les finales individuel et double à disputer, ainsi que la coupe d'Algérie. Si le déconfinement aura lieu à la fin du mois, on reprendra la compétition en juillet.

Deux week-ends suffisent pour terminer la compétition. Dans le cas contraire, on reprendra en septembre. Le début de la saison prochaine sera décalé au mois d'octobre», a déclaré le président de la fédération, Amine Messaoud Zoubiri. Il ajoutera : «pour les athlètes de l'équipe nationale, un programme d'entraînement individuel a été établi par l'expert espagnol, en charge de l'élite, pour chaque badiste. L'objectif est le maintien de la forme. D'autant plus que toutes les compétitions internationales ont été annulées ou reportées à une date ultérieure. On devait prendre part aux championnats du monde par équipe au Danemark.

Le tournoi était programmé pour le mois de mai. Par ailleurs, la série de tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo a été annulée. Il y avait sept compétitions en tout pour le double.» Cela dit, soutient-il, «on n'a pas à se plaindre. Ce report fait parfaitement nos affaires. Faute de moyens, on tablait au départ sur la qualification de la doublette garçons, Sabri Madel - Koceila Mammeri, qui est championne d'Afrique en titre. Avec ce report et la réception de la subvention annuelle, nous pourrons nous préparer pour qualifier trois doublettes. C'est tout à fait réalisable».

Pour rappel, la sélection nationale a brillé à l'occasion des championnats d'Afrique des nations disputés en Egypte, en février dernier, en remportant deux médailles d'or (double et par équipes hommes) et deux médailles d'argent (double mixte et par équipes femmes). L'Algérie a terminé troisième au classement général, derrière l'Égypte et l'île Maurice.

Redha M.