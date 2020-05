Ryad Mahrez se confie, lors d’un live sur Instagram : «L’Olympique de Marseille a été mon club de cœur»

Le capitaine de la sélection algérienne, Ryad Mahrez, a accordé une interview au journaliste franco-algérien Smail Bouabdellah, sur internet, durant laquelle le champion d’Afrique s’est livré sur la période du confinement ainsi que son parcours.

La vogue du live sur le réseau social Instagram de plusieurs footballeurs de la planète a permis pendant cette période du confinement de découvrir des facettes inconnues des acteurs du football. Pour dimanche soir, c’était le tour de l’ailier droit des fennecs, Ryad Mahrez, de se confier sur cette période du confinement qui affecte les habitants des quatre coins du monde. «Je cours régulièrement sur un tapis. Quand un joueur ne joue pas pendant deux à trois semaines, ça fait bizarre de rejouer au foot», a-t-il confié.

Evoquant son parcours dans les différents clubs où le natif de la ville de Sarcelles a évolué, Ryad Mahrez dit que devenir footballeur était une évidence du moment qu’il en jouait sans cesse, et ce, depuis sa tendre enfance. «Lors ce que j’étais petit, je jouais tous les jours au foot, il fallait donc que je perce. Mes premiers souvenirs avec le ballon étaient à l’âge de cinq ans à Sarcelles, en banlieue parisienne ».

Doté d’une technique étincelante, la condition physique a été le maillon faible du pensionnaire des Skyblues au début de son parcours junior. Il lui fallait donc une volonté de fer pour s’imposer et faire valoir son talent. «En France, ils aimaient bien les petits rapides, costauds aussi, mais moi j’étais très frêle. Ils ont changé cette mentalité lorsque l’Espagne a régné sur le football entre 2008 et 2012. Quand j’avais 13- 14 ans, je ne jouais jamais avec l’équipe première. J’ai progressé à partir de mes 15 ans et j’ai commencé à jouer avec les plus grands», a-t-il souligné.

Le champion d’Angleterre est revenu sur des histoires relatives à son club du cœur, à savoir l’Olympique de Marseille. «Lorsque j’avais 18 ans, dira-t-il, j’ai fait un essai à l’OM avec le coach Franck Passi, et José Anigo me voulait. Mais quatre jours après, il appelle mon agent pour lui dire que j’étais en concurrence avec Billel Omrani, et ils l’ont pris finalement.». Après un passage au Havre, Ryad met le cap sur l’Angleterre en championship et s’engage avec Leicester. Son nom est de nouveau évoqué dans le club phocéen. «Lors de la saison où j’ai assuré le maintien avec Leicester, mon agent m’a proposé à l’OM, mais le président Labrune avait catégoriquement refusé. J’étais triste car l’Olympique de Marseille était mon club de cœur», a-t-il déploré.

Le champion d’Afrique a, par la suite, évoqué l’exploit réalisé avec Leicester en remportant la première ligue.

Kader Bentounès

Il appelle à ne pas mettre la pression sur Aouar et Cherki

Le capitaine de la sélection nationale de football, Riyad Mahrez, a appelé à ne pas mettre de pression sur les deux sociétaires de l’Olympique lyonnais (Ligue 1 française), le milieu offensif Houssem Aouar et l’attaquant Rayan Cherki, à propos du choix de leur nationalité sportive. "Pour Aouar, s’il veut venir il vient, s’il ne veut pas, c’est son choix. S’il pense qu’il doit jouer en équipe de France, qu’il aille en équipe de France. Personne ne doit forcer personne. S’il vient : bienvenue, on l’accueillera comme tout le monde. S’il va en équipe de France, pas de problème non plus, c’est sa carrière, c’est lui qui choisit. C’est simple", a indiqué l’ailier droit de Manchester City (Premier League anglaise) dimanche soir, lors d’un direct sur Instagram avec le journaliste de beIN Sports, Smaïl Bouabdellah. Convoité par la Fédération algérienne (FAF), Aouar (21 ans) n’a pas encore donné suite à ces sollicitations, alors que Cherki (16 ans) figure dans les futurs plans de l’instance fédérale. "Cherki est jeune, il faut lui laisser le temps. Ca ne sert à rien de lui parler de l’Algérie ou de la France, laissez-le jouer. Quand il aura envie, s’il veut venir en Algérie, il vient, mais personne ne doit le forcer", a-t-il ajouté.