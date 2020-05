Réunion MJS - FAF - LFP - CNMS : Les représentants de la FAF et de la LFP plaident pour la poursuite de la saison

Au cours de la réunion qui a regroupé, dimanche, des représentants du MJS, de la FAF, de la LFP et du CNMS, Abdelkrim Medaouar a plaidé pour la poursuite de la saison, quelle que soit la date de la reprise. L’idée d’une saison blanche n’est donc pas au programme des instances du football national. Du moins présentement.

La décision est prise : la situation sanitaire actuelle est trop risquée pour permettre la reprise de la saison footballistique. C’est le constat tranché de la présidente du conseil médical et scientifique du CNMS, qui a été partie prenante de la réunion MJS-FAF-LFP.

Durant les débats, les représentants de la FAF, en l’occurrence le sectaire général Mohamed Saâd, et le conseiller du président et directeur de la communication, Salah-Bey Aboud, et le président de la LFP, Abdelkrim Medaouar, ont tous plaidé pour la reprise des compétitions footballistiques une fois que la situation sanitaire le permettra. Dans leur exposé du projet de planification des compétitions post-confinement, les représentants de la LFP et la FAF ont expliqué dans le détail les quatre phases allant de la reprise des entraînements au début de la prochaine saison sans pour autant retenir des dates précises.

Car dans l’esprit des responsables de la FAF et de la LFP, l’actuelle saison devra aller à son terme quelle que soit la période. Cela sous-entend qu’on peut s’attendre à une reprise en juillet ou carrément en août comme c’est le cas par exemple pour la Tunisie.

Mais dans tous les cas de figure, l’idée d’une saison blanche ou l’arrêt de la saison avec validation du classement a l’issue de la 21e journée, comme l’a suggéré par exemple le CRB, n’est pas du tout à l’ordre du jour aussi bien à la FAF qu’à la LFP.

C’est, d’ailleurs, le scénario retenu par les instances sportives à l’issue de cette réunion. C’est-à-dire que la reprise de la compétition est tributaire de l’évolution de la situation sanitaire. Ce qui sous-entend que la reprise demeure possible. Reste à savoir quand...

Amar B.