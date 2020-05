La FNAI alerte : 1.400 agences immobilières en difficulté

La Fédération nationale des agences immobilière (FNAI) a adressé une correspondance au Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, expliquant la situation difficile dans laquelle se trouvent 1.900 entités en particulier en cette période de confinement décidé suite à la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Contacté par nos soins, son président, Noureddine Menasri, a déclaré que les agences immobilières se trouvent actuellement dans une situation des plus difficiles en raison de la stagnation que connaît le marché ces deux dernières années. «Une situation accentuée par la mesure de confinement qui vient de boucler son deuxième mois», a-t-il précisé. Le nombre d'agences est passé de 3.300 à 1.900. Menasri rappelle que 2019 était une année difficile qui a coïncidé avec le Hirak.

Durant cette année, les transactions immobilières ont enregistré une baisse de 90%. «On s'attendait à ce que l'année 2020 connaisse une amélioration après le lancement d'ateliers résidentiels et de projets de construction qui raniment le marché immobilier. Malheureusement, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact très négatif sur le marché immobilier et les agents immobiliers se trouvent dans des situations financières très difficiles et sont menacés de disparition», a-t-il regretté.

Il affirme que depuis deux mois, toutes les agences ont fermé leurs portes en raison de l'épidémie et libéré leurs travailleurs alors qu’«on ignore la date de la levée des restrictions et la reprise de l’activité».

Les agents immobiliers sont interdits d'activité afin d’éviter la transmission du virus, mais également parce que les notaires ont fermé leurs portes durant cette période.

«Même si un accord est conclu et l'approbation est donnée pour acheter et vendre, il n'y a pas de place pour la souscription car tous les cabinets de notaires sont fermés», a déploré Menasri. Même les offres de location, malgré leur importance, sont au point mort car les locataires recourent aujourd'hui à la location d'un mois au lieu d'un an, sans recourir au contrat ni passer par l'agent immobilier.

Le président de la FNAI a indiqué que le Premier ministre ainsi que les ministres des Finances et de l’Habitat ont été sollicités par la fédération pour intervenir et sauver les agences immobilières de la faillite. «Nous réclamons également l’allègement des impôts et l’exonération des cotisations de la sécurité sociale pendant la période de gel de l'activité», a-t-il insisté, soulignant que la fédération a proposé au ministre du Commerce des formules pour la reprise de l’activité immobilière en cette période tout en assurant la protection de l'agent immobilier ainsi que le client.

Salima Ettouahria