Concertations : M. Bekkaï rencontre les fabricants de chaussures et de papier

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a présidé samedi dernier deux réunions distinctes avec les opérateurs économiques des filières de la fabrication de chaussures et de papier à l’échelle nationale, selon un communiqué du ministère. Les réunions, tenues au siège du ministère en présence des cadres de la Direction générale du Commerce extérieur, s'inscrivent dans le cadre des concertations initiées par le ministère avec l’ensemble des filières, des partenaires et des professionnels, a précisé la même source. A l’entame des deux séances de travail, M. Bekkaï a donné un aperçu de la stratégie du ministère à la lumière de l’impérative réduction de la facture d'importation des produits finis mais aussi de certaines matières premières pouvant être remplacées par d’autres fabriquées localement, notamment dans les filières chaussures et papier. Il a également abordé les nouveaux mécanismes visant à protéger le produit national de la concurrence déloyale dont il a pâti plusieurs années durant, et ce, par la mise en place d’une politique qui permettra de protéger le produit national et d’assurer un environnement concurrentiel idoine avec le reste des produits importés, a ajouté le communiqué. Lors de ces deux réunions, le ministre délégué a écouté les différents intervenants qui se sont félicités des dispositions prises et des rencontres initiées par le ministère du Commerce, se disant totalement disposés à apporter leur concours et à répondre favorablement à toutes les mesures gouvernementales visant à augmenter le volume des investissements locaux et à promouvoir le produit national.

Au terme des réunions, M. Bekkaï a annoncé aux opérateurs présents la tenue prochaine de réunions techniques avec les autres secteurs partenaires concernés par le dossier.